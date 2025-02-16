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金門大霧 小三通上午暫停航駛、機場多航班取消

中央社／ 金門縣16日電
金門今天上午起大霧，海空交通受衝擊。圖為金門小三通船班外觀。中央社
金門今天上午起大霧，海空交通受衝擊。圖為金門小三通船班外觀。中央社

金門今天上午起大霧，海空交通受衝擊。金門縣港務處公告，往返五通、泉州小三通上午8時起暫停航駛；機場航班部分，上午則有多個班次取消。

中央氣象署今天發布濃霧特報，金門、馬祖自清晨至上午易有局部低雲或霧影響能見度，金門將出現能見度不足200公尺現象。

金門縣港務處在臉書專頁發布公告，往返廈門五通、泉州石井航線自上午8時起暫停航駛，待天候好轉後，將再行通知，並呼籲旅客搭船前，預先向船公司確認航班，如有疑問可洽詢金門縣港務處（082-324280）。

飛機航班部分，依金門航空站網站顯示，預計自上午8時35分起飛往台北等地班機，已出現取消或延遲，上午截至10時5分的航班全部取消關櫃，提醒民眾多加留意相關資訊。

小三通 航班 金門 馬祖

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