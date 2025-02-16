金門大霧 小三通上午暫停航駛、機場多航班取消

藝人大S骨灰搭私人包機返台價格不菲，一般民眾很難比照辦理。專家指出，在外旅遊若不幸發生意外，有醫療需求或後事處理，可以向台灣的緊急醫療救援找救兵，有些家屬會希望送遺體回台，但通常聽完前置作業就傻眼了。而帶骨灰回來入關時，別忘了一動作，這在民俗上的意義很重要。

2025-02-16 09:00