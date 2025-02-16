快訊

台灣燈會塞爆交通癱瘓惹民怨 交部主祕深夜發聲了

下波冷空氣周五報到 天氣風險：比這波強、冷較久

24吋電腦螢幕想寄出國用！網急阻止 曝3方法更省事：買這牌子很便宜

台灣燈會塞爆交通癱瘓惹民怨 交部主祕深夜發聲了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部主祕沈慧虹昨深夜在臉書發文指出，城市辦理大型活動是件非常不容易的事。聯合報系資料照
交通部主祕沈慧虹昨深夜在臉書發文指出，城市辦理大型活動是件非常不容易的事。聯合報系資料照

台灣燈會昨晚湧入大量賞燈人潮，桃園市政府預估超過200萬人次，不論機捷、高鐵都塞爆，昨天晚間一度癱瘓桃園青埔地區交通，都引發民怨。交通部主祕沈慧虹昨深夜在臉書發文指出，城市辦理大型活動是件非常不容易的事。所有活動內容安排、空間、動線，包括人、車、停車場、接駁車事前都要完整規劃。但到活動開始，才是考驗的開始。

沈慧虹指出，計劃永遠趕不上變化，尤其是交通，大量的人潮、車潮，如何分流得宜，尤其是活動精彩，吸引眾多外地遊客，他們並不熟悉當地狀況，一定要有明確良好的指引。每日上午開園前，要先召集會議，確認會場狀況及人員是否就定位。

沈慧虹指出，每日閉園後分區負責小組，巡視清場及場地清潔。然後召開檢討會議，當日狀況立即檢討改善，這時次日值班小組局處負責人員一併參加會議，同時進行交接。次日開園會議也要確認前日的問題是否已改善完成。

沈慧虹說，每日真的都是在用心實地觀察和即時應變。而當時，她也會全程在現場，和大家在一起，隨時可以和同仁討論應變。這是負責任也是態度。非常懷念也感謝當時的所有參與活動的同仁們和志工夥伴們，那種齊心協力完成每一次活動的任務，真的很辛苦。但只要活動圓滿，看到大人小孩的笑容，一切都值得了。

台灣燈會 桃園 沈慧虹

延伸閱讀

勇鷹高教機墜海專家疑鳥擊 嘉義基地：有設驅趕小組

加開列車疏運台灣燈會人潮 機捷單日運量創新高

台灣燈會萬人空巷 約1小時疏散完大量人潮

台灣燈會人潮癱瘓青埔交通？市府：持續應變輸運

相關新聞

台灣燈會塞爆交通癱瘓惹民怨 交部主祕深夜發聲了

台灣燈會昨晚湧入大量賞燈人潮，桃園市政府預估超過200萬人次，不論機捷、高鐵都塞爆，昨天晚間一度癱瘓桃園青埔地區交通，都...

下波冷空氣周五報到 天氣風險：比這波強、冷較久

天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今大陸冷高壓漸南下，各地氣溫略降，北東轉有雨；周二開始台灣附近水氣又再增多，北部東北部...

旅館業營收衰退 業者憂倒閉潮

疫後觀光本該迎來榮景，但國人出國旅遊熱潮延續，導致相關產業兩樣情。根據交通部觀光署統計，去年出國高達一六六二點八萬人次，...

愈晚愈冷！大陸冷氣團南下 吳德榮：低溫探10度以下

天氣又要變冷了，大陸冷氣團南下，愈晚愈冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」...

台灣燈會昨破200萬人 交通大亂

2025台灣燈會正式開幕首個周末，遊客爆滿，前天吸引150萬人次，市府預估，昨整天超過200萬人次，人潮衝擊周邊交通，機...

「間性人」的哀愁 是男是女難自決

同時具有雙性特徵者，過去被稱為「陰陽人」，現稱之「間性人」，據聯合國資料顯示，其發生率約百分之○點○五至一點七間，估台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。