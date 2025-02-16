台灣燈會塞爆交通癱瘓惹民怨 交部主祕深夜發聲了

台灣燈會昨晚湧入大量賞燈人潮，桃園市政府預估超過200萬人次，不論機捷、高鐵都塞爆，昨天晚間一度癱瘓桃園青埔地區交通，都引發民怨。交通部主祕沈慧虹昨深夜在臉書發文指出，城市辦理大型活動是件非常不容易的事。所有活動內容安排、空間、動線，包括人、車、停車場、接駁車事前都要完整規劃。但到活動開始，才是考驗的開始。

沈慧虹指出，計劃永遠趕不上變化，尤其是交通，大量的人潮、車潮，如何分流得宜，尤其是活動精彩，吸引眾多外地遊客，他們並不熟悉當地狀況，一定要有明確良好的指引。每日上午開園前，要先召集會議，確認會場狀況及人員是否就定位。

沈慧虹指出，每日閉園後分區負責小組，巡視清場及場地清潔。然後召開檢討會議，當日狀況立即檢討改善，這時次日值班小組局處負責人員一併參加會議，同時進行交接。次日開園會議也要確認前日的問題是否已改善完成。

沈慧虹說，每日真的都是在用心實地觀察和即時應變。而當時，她也會全程在現場，和大家在一起，隨時可以和同仁討論應變。這是負責任也是態度。非常懷念也感謝當時的所有參與活動的同仁們和志工夥伴們，那種齊心協力完成每一次活動的任務，真的很辛苦。但只要活動圓滿，看到大人小孩的笑容，一切都值得了。