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下波冷空氣周五報到 天氣風險：比這波強、冷較久

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下波冷空氣周五報到 天氣風險：比這波強、冷較久

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今大陸冷高壓漸南下，各地氣溫降，北東轉有雨；周二開始台灣附近水氣又再增多，北部東北部轉為有雨天氣。本報資料照片
今大陸冷高壓漸南下，各地氣溫降，北東轉有雨；周二開始台灣附近水氣又再增多，北部東北部轉為有雨天氣。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今大陸冷高壓漸南下，各地氣溫略降，北東轉有雨；周二開始台灣附近水氣又再增多，北部東北部轉為有雨天氣，夜晚各地氣溫仍低，郊區仍有機會出現10度左右低溫。下波冷空氣周五報到，強度比這波強，冷的時間也比較久，但因為是五天以上預報，還有調整空間，持續觀察即可。

廖于霆指出，今天清晨西半部籠罩在一片霧之中，白天大陸冷高壓伴隨偏北風南下，西半部風速增強，有機會把霧吹散，但東北風影響，代表氣溫又要開始下降，且北部東半部又要轉雨了。這波冷空氣是緩步下降型，周日晚間到周一中部以北到東北部低溫14-15度，南部東南部低溫16-18度，還不算是非常冷。這波東北風水氣不多，只有前面提到的北部東北部白天開始降雨機會稍微升高，其他地區以多雲到多雲時晴為主。

廖于霆指出，周一冷高壓乾空氣南下，水氣減少各地天氣轉晴，陽光露臉，白天高溫各地可以來到18-21度，夜晚各地低溫會降到13-14度，有比較寒冷的感覺，同時也要留意日夜溫差拉大。要留意的是空氣品質，受到一波境外汙染物隨偏北風南下影響，預估周一北部到整個西半部空氣品質都不太理想，會達到對敏感族群不健康等級。

廖于霆說，周二開始台灣附近水氣又再增多，北部東北部將轉為有雨天氣，空氣品質好轉，夜晚各地氣溫仍低，郊區仍有機會出現10度左右低溫，一般平地低溫則在13-14度之間。要到周三白天，冷空氣減弱轉出偏東風，各地氣溫才回逐漸回暖。

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