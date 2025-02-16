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愈晚愈冷！大陸冷氣團南下 吳德榮：低溫探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
大陸冷氣團南下，愈晚愈冷。聯合報系資料照片
大陸冷氣團南下，愈晚愈冷。聯合報系資料照片

天氣又要變冷了，大陸冷氣團南下，愈晚愈冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨微弱鋒面掠過北部海面，迎風面低雲逐漸增多中、西半部有局部霧，各地尚無降雨，冷空氣雖不是很強，但昨日暖如春，今日氣溫漸降，愈晚愈冷，明、後(17、18)日早晚氣溫明顯偏低。

吳德榮指出，明晨即有觸及「大陸冷氣團」標準(12度<台北測站≦14度)的機率，部分平地的最低氣溫亦將降至10度以下，要注意氣象署的特報。今日上午北海岸、東北部雲量稍增，有局部零星飄雨的機率；下午起至明(17)日各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部20降至11度、中部12至24度、南部13至26度及東部12至24度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周二、三(18、19日)仍受「大陸冷氣團」影響，東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台偏冷、中南早晚冷，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下。要持續注意保暖。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，周三白天起至周四(20日)冷氣團漸減弱，氣溫回升。周五(21日)另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；周六、下周日(22、23日)強冷空氣持續南下，比上波濕、也較冷，能否跨進「強烈大陸冷氣團」門檻則還不一定，待持續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣溫 鋒面

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