加開列車疏運台灣燈會人潮 機捷單日運量創新高

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導
燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供
燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供

2025台灣燈會迎來正式開幕首個周末，15日賞燈遊客眾多，桃園市政府估計超過220萬人次造訪，龐大人潮雖造成交通壅塞，但市府各局處動員疏運，人車晚間11時散去，機捷緊急加開班次，單日運量達25.9萬人次，也破歷史新高，為燈會魅力做見證。

桃園市政府表示，因應周末賞燈人潮，市府啟動大眾運輸系統疏運備案，活動接駁車共1659班次、59288人次，機捷緊急疏運路線A18至A16共14班次、715人次，A19至A20共22班次、920人次，全日含加班車共385班次，單日疏運25萬9079人，高鐵全日疏運9.6萬人次。

機捷單日運量破2025跨年元旦19.5萬人紀錄，再寫新高，但也有民眾抱怨等太久，批評相關規畫及應變能力不足。

桃園市政府表示，今天將持續啟動疏運備案，機捷提前自下午2時起加開班次，班距7.5分鐘一班，下午5時起加開A18至A16、A19至A20的接駁路線。

市府觀察，昨天前往燈區賞燈民眾大多搭乘機場捷運，然除此之外，高鐵也可直達燈會現場外，台鐵內壢站、楊梅站也有免費接駁車供南來北往民眾使用，呼籲民眾多加利用高鐵或台鐵轉乘。

燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供
燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供
燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供
燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供
燈會遊客眾多，機捷單日疏運人潮創新高，桃園市政府為此也起動大眾運輸備案，龐大人潮昨晚11時許散去。圖／桃園市政府提供
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台灣燈會 桃園 機捷

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