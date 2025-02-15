台灣燈會人潮塞爆機捷引民怨 客運業者今晚緊急加派車

台灣燈會2月12日至23日在桃園高鐵站周邊舉辦，適逢首個周末，今晚展區迎來人潮，截至深夜桃園機場捷運及周邊道路仍有大批人潮難以消化，引發民怨。台灣高鐵公司今下午起成立指揮所因應，交通部公路局則緊急聯繫3家客運業者加派車輛因應。

公路局表示，為協助桃園市政府疏散人潮，先前已規畫10輛公路客運接駁，從桃園A19轉運站直達台北車站，但今晚人潮造成擁擠，晚間緊急聯繫客運業者再加派車輛，呼籲賞燈民眾盡量搭乘公路客運，避免塞在桃園捷運內。

公路局表示，今晚遇到大量賞燈人潮，桃園捷運疏運不及，導致民眾塞在月台、大廳內。公路局今晚緊急聯繫國光客運、亞通客運與中壢客運三家業者，由原先10輛車再加派6輛車待命，共計16輛客運協助桃園市政府疏運民眾。

公路局指出，3家客運業者從晚上8時20分開始至10時50分止，共派出10輛車、10位駕駛人，疏運超過443位民眾，將持續加開班次到凌晨24時，直至民眾疏運結束為止，呼籲賞燈旅客多搭乘公路客運，避免塞在桃園捷運內。

台灣高鐵公司也說，今配合交通部指示啟動運具聯防機制，於高鐵桃園站成立前進指揮所，以紓緩台灣燈會及機場捷運大量人潮，今特別增開17班次，包含南下10班及臨時，北上7班。此外，因應桃捷A18人潮湧現，高鐵站已配合進行初步人流管制，引導捷運旅客透過站外進出燈區及A18捷運間，不使用與捷運連結的電扶梯，以避免人流交織。

高鐵公司指出，今天下午3時30起彈性開放人工閘門，以加快進出站速度；晚間6時起進行車站進出站人潮分流管制，分別於付費區及站外設置導引設施，分流北上、南下及桃捷旅客依既有動線陸續進站；晚間7時10分開始加速開放自由座未購票旅客進站，並於穿堂層設置北上自由座排隊動線；晚間8時50分穿堂層人潮逐漸紓解，平均15分鐘就有一班車可以協助快速疏運旅客。

台鐵公司表示，台灣燈會期間，已預定於2月15至17日、2月22至24日加開區間（快）車共41列次，民眾可利用台鐵中壢站、內壢站及楊梅站等3站進出，其中內壢站、楊梅站站外即設有接駁公車，提供旅客便捷轉乘服務；中壢站旅客可由前站出站，步行約1公里至機場捷運 A22 老街溪站，轉乘至A18站直達燈會主會場，今日運作實績順暢。