台灣燈會萬人空巷 約1小時疏散完大量人潮
2025台灣燈會今湧入超過170萬人次，桃園捷運更因人潮多一度癱瘓，而主燈區鄰近高鐵站，許多民眾也搭乘高鐵到現場，台灣高鐵公司配合交通部指示，今增開17班次，南下10班及臨時北上7班紓解人潮；燈會現場及機捷人潮大約於11時許就疏散的差不多。
高鐵桃園站表示，今人潮眾多，下午3時30分起彈性開放人工閘門，以加快進出站速度；因應桃捷A18人潮湧現，高鐵桃園站也配合初步人流管制，引導捷運旅客透過站外進出燈區及A18捷運間，不使用與捷運連結的電扶梯，以避免人流交織。
晚間6時開始，車站進出站人潮分流管制，分別於付費區及站外設置導引設施，分流北上、南下及桃捷旅客依既有動線陸續進站。
晚間7時許開始加速開放自由座未購票旅客進站，並於穿堂層設置北上自由座排隊動線，管制旅客依序進入月台，排隊旅客約可於20分鐘內上車，並有秩序的按照工作人員的指引前往月台搭車。
晚間8時50分豪雨，穿堂層人潮逐漸紓解，平圴15分鐘就有一班車可以協助快速疏運旅客。
機捷及燈區今天一度進行人流管制及暫停售票，不過晚間11時許，大約於1小時內就差不多將人員疏散完畢，中壢警分局長林鼎泰也親自廣播，協助民眾疏散離場。
台灣高鐵公司說，盡管賞燈旅客眾多，然現場秩序良好，整體疏運順暢，敬請旅客安心賞燈，並配合站務人員引導，耐心等候、依序乘車。
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