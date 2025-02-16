急診壅塞 雙北提調度解方

全台急診壅塞，衛福部將矛頭指向流感及腹瀉疫情，並批評民眾未落實分級醫療，雙北衛生局接力出招，台北市衛生局發文給轄內各院啟動轉院機制，並補助救護車出勤費；新北市衛生局則提出強化病房周轉率、病人分流至同體系醫院等建議，不過，各醫院病床都吃緊，難互相支援，只能各顯神通，設法緩解壅塞現象。

台北市衛生局二月初發文給各院，應啟動急診轉院機制，且醫院每轉送一位患者，可獲救護車出勤費補貼二千五百元。新光醫院副院長洪子仁表示，補貼費用幾乎是「全額補助」，但前提是患者得「自願」轉院，若患者堅持待床，也難以透過補貼費緩解壅塞，其效果有限。

新北市衛生局則是發文提出七點建議，強化輕症下轉機制、調整住院順序及科別比率、新冠患者施打第一劑抗病毒藥物後至門診追蹤、必要時由副院長層級調控急診病人優先入院、專科醫師至急診評估是否應住院、調派加護病房人力支援急診、病人分流至同體系醫院。

將患者分流至同體系醫院是醫院常用的方式，但並非所有醫院都有體系支援。亞東醫院醫療事務室主任洪芳明說，亞東有自己一套紓緩壅塞的作法，當急診待床人數超過六十人，就不收各科病房送至急診患者，優先消化急診室等待民眾，同時簡化住院行政措施，縮短病人住院天數，現在急診已控制待床人數常態在四、五十人之內。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，台大採分流至體系分院方式，分散醫療量能，但台大雙北分院包括癌醫分院、北護分院，癌醫分院因設有急診，量能也吃緊，現階段反而是靠北護分院分攤。