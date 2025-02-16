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台灣首位公開現身間性人…59歲丘愛芝 一生追尋歸屬感

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
五十九歲的丘愛芝是國際陰陽人組織中文版創辦人，生命歷程與這個身分交織，讓她「混過」LGBT+各族群，尋找自己的定位。圖／丘愛芝提供
五十九歲的丘愛芝是國際陰陽人組織中文版創辦人，生命歷程與這個身分交織，讓她「混過」LGBT+各族群，尋找自己的定位。圖／丘愛芝提供

「同性戀能以生理性別區分，間性人才是真的不男不女」五十九歲的丘愛芝自嘲說道。她的身分證性別為女性，外表穿著中性，聲音偏女中低音，但胸部未發育，也沒月經。她是國際陰陽人組織中文版創辦人，也是台灣首位公開現身的間性人，生命歷程與這個身分交織，讓她「混過」LGBT+各族群，尋找自己的定位。

丘愛芝從小就被視作女生養育，進入青春期後，發現自己胸部不像其他女同學一樣會發育，月經也遲遲未報到，外型漸趨男性化，種種狀況加深她長期對自己的性別疑惑，詢問父母，父母面有難色，哭著道歉說她有「兩套東西」，病歷上能看懂的只有「雌雄同體」這個詞。

丘愛芝備受衝擊，對未知感到恐懼，索性關上潘朵拉盒子逃避。這一逃就逃了數十年，但逃不了性別模糊的陰影，如胸部沒發育不需穿胸罩，一天內，有人稱她先生，也有人叫她小姐；工作被要求打扮女性化，卻招來異樣眼光，最後只好辭職，在家接翻譯工作。

丘愛芝一度自認是LGBT+，但還是仍遭歧視。異性戀路難走，因為沒有陰莖，不屬於男同志，後來選擇女同志，最後對方以一句「你太像男生了」，愛情黯然收場，那時丘愛芝想「我連演女同志都演不好，還有誰會愛我？」

生命陷入低潮，四十二歲時，她決定直面「我是誰」的課題，一連串抽絲剝繭，才知道自己的性染色體為四六ＸＸ、四七ＸＸＸ，雄性荷爾蒙高於女性五倍；六歲時所做的「盲腸手術」，其實是剖腹探查內生殖器手術，又因具有子宮、卵巢，被指定為女性，過大的陰蒂因而被割除。

真相大白後，丘愛芝如釋重負，後續受到國際陰陽人組織創辦人鼓舞，創辦該組織中文版，也成為亞洲華人社會中，第一位公開現身的間性人。

丘愛芝說，這個身分雖帶給她痛苦，也讓她經歷精彩豐富的人生，探索不同的性別，現在的她不想再演各種性別、性傾向者，現在只想演自己，繼續爭取間性人權益，盼為這群散落在性別光譜中間的人，開創更寬廣的世界。

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