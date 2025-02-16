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「間性人」的哀愁 是男是女難自決

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
同時具有雙性特徵的「間性人」，成年後可能花大錢進行性器美容或重建手術。示意圖／花蓮慈濟醫院提供
同時具有雙性特徵的「間性人」，成年後可能花大錢進行性器美容或重建手術。示意圖／花蓮慈濟醫院提供

同時具有雙性特徵者，過去被稱為「陰陽人」，現稱之「間性人」，據聯合國資料顯示，其發生率約百分之○點○五至一點七間，估台灣約十萬至四十萬名間性人。過去間性人無法選擇自己性別，幼年時即被家長指定，成年後可能再花大錢進行性器美容或重建手術，國內醫師指出，政府應正視其需求，自費重建手術不合理。

間性人因染色體異常或疾病等原因，同時擁有男性與女性的生殖器官，但可透過性別矯正手術，切除睪丸、陰莖、乳房、子宮等，許多人幼年時被選定性別，成年時恐出現不認同感。因此，衛福部於民國一○七年公告手術原則，建議若非經專業評估，不得為未成年間性人進行非必要的醫療矯正手術。

不過在此之前，國內已有不少「間性人」在來不及有性別意識前，就被決定性別，於幼時接受過外生殖器矯正手術，而摘除其中一種性器官，有納入健保給付。

高雄長庚醫院泌尿科主治醫師陳柏諺表示，健保僅給付生殖器官摘除手術，但是間性人成長後，此時所需的隆乳、陰道與陰莖等重建手術，與乳癌切除後重建的義乳、睪丸癌摘除後的人工睪丸，皆為自費；隆乳要價廿五萬至四十萬元，陰道重建卅五萬至八十萬元，陰莖重建更高達六十萬至一百萬元。

衛福部是在七年前公告手術原則，間性人盡量應在十八歲後，依間性人對社會適應狀態，再來決定是否需要「性別確認手術」、「性別肯認手術」。台灣跨性別醫學學會常務理事沈秉輝說，有太多間性人為了存到可以重建自我認同的性器官的金額，而耗費多年時光，也在過程中飽受社會眼光的折磨。

沈秉輝分享，曾有位四十歲男性並不曉得自己是間性人，幼時由醫師修補尿道下裂，但成年後陰莖發展短小，希望能增大自己的陰莖，但重建過程卻耗時半年以上，需自費數十萬元，因過程冗長加上費用不足而作罷。

沈秉輝說，這類因重建費用而卻步的間性人不在少數，但因間性人為先天生理異常，商業保險不見得給予理賠，當事人只能努力籌錢才能進行手術。

台灣第一位公開間性人身分的丘愛芝說，政府應將間性人去病理化，視為一種生物自然現象，待當事人成年後自行決定性別，別讓醫師、戶政機關消滅性別。而長大後選定性別後，手術費用應由健保給付。

性別意識 手術 生殖器官 衛福部 跨性別

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