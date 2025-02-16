台灣燈會昨破200萬人 交通大亂

2025台灣燈會正式開幕首個周末，遊客爆滿，前天吸引150萬人次，市府預估，昨整天超過200萬人次，人潮衝擊周邊交通，機場捷運鄰近站點昨下午月台管制，一度暫停自動售票服務，民眾出站最久得等30分鐘；高鐵桃園站昨晚6時起，也啟動進出人潮分流管制；周邊國道與平面道路大塞車。

桃園市長張善政臉書昨晚7時宣布加開機捷班次，不過記者實際走訪，車站外排隊人潮至少50公尺。排隊民眾表示，已經等了20分鐘還沒進站，聽說有加開班次，但似乎疏運量不足，不過也沒辦法，就只能等。

台灣燈會開燈日下雨又假日，當時人潮湧現，但疏運不受影響，前天天氣好轉加上情人節，賞燈情況踴躍，造訪人次逼近150萬名，機捷運輛單日達19.2萬人次，創史上單日第二高運量。

昨天天氣晴朗，又逢周休假日，吸引大批遊客，機捷昨下午1時許湧現搭車人潮，月台、樓梯與大廳一度塞滿，候車民眾比肩排隊，但現場缺乏管制，每個人都想擠上車，車門甚至無法關閉；車站人員不斷用「大聲公」喊，「下一班車很快就來了」。

搭乘機捷的民眾抱怨，機捷車站動線規畫不明，也沒標線標誌引導，從A16站停車場搭到A19站會場，等上車塞、下車出站也塞，上車的人不禮讓下車的人，還有人排隊插隊吵架，現場亂哄哄，想要出站至少得花30分鐘。

開車民眾也大塞，有駕駛說，從青埔開車到中壢市區超過50分鐘，比平常多花30分鐘，部分路段為開放燈會人潮過馬路，短短200公尺駕駛開10多分鐘；A19站燈區周邊住戶抱怨道路交通打結，外送餐點送不進來，生活不便。

桃捷表示，因應賞燈人潮眾多，機捷鄰近燈會展區各站下午3時月台管制，下午5時管制人流，因南下列車滿載，A13站一度暫停自動售票機，僅能人工售票。