228連假訂房率 全台不到5成

今年二二八和平紀念日共有三天連假，根據交通部觀光署截至二月十四日統計，前兩日全台平均訂房率為百分之四十七點一五，較前年稍低百分之○點六八。若以各縣市來看，訂房率最差縣市為屏東縣，僅百分之廿四點○七，其次為花蓮縣百分之廿八點四九。

對此，屏東縣府交旅處長黃國維說，不清楚觀光署數字怎麼來，且業者回報訂房率機制沒有強制性，目前訂房情況，仍要持續觀察，訂房情況到廿四日才會較準確，目前詢問在地業者，二二連假訂房情況落在約五成，將持續觀察。

屏東縣民宿協會理事長余松華則說，二二八連假期間，墾丁有舉辦南國趴，為四月台灣祭活動行前暖身，訂房率要前一周才會較準確。

根據觀光署統計，今年二二八連假前兩日平均訂房率僅台北市、苗栗縣超過六成，本島包括基隆市、新竹縣、嘉義市、屏東縣，以及以往連假熱門的宜蘭縣、花蓮縣及台東縣均不到五成，其中，花蓮縣、屏東縣不到三成；外島的澎湖縣、金門縣、連江縣則分別為百分之廿一點三三、四十八點四九、廿九點六九。

觀光署指出，以前兩日平均訂房率觀察，超過五成的有十二個縣市，前三名分別為台北市百分之六十三點六四、苗栗縣百分之六十一點七八及雲林縣百分之五十九點二。目前統計顯示，二二八連假期間賞櫻活動吸引大批遊客，只要和賞櫻、燈會有關的城市，訂房率都不錯。由於民眾已習慣接近假期前才安排出遊訂房，預估接近假期前訂房率還會再提高。