旅館業營收衰退 業者憂倒閉潮

疫後觀光本該迎來榮景，但國人出國旅遊熱潮延續，導致相關產業兩樣情。根據交通部觀光署統計，去年出國高達一六六二點八萬人次，幾乎逼近疫情前水準，這也讓旅行社、航空客運營收大增，反觀國內旅館業卻面臨營收下滑的困境。學者分析，顯示國人熱中出國的效應。

旅宿業者直言，去年外國旅客數不如預期，營收成果較差，今年各項成本增，營收恐比去年更差，甚至可能出現歇業潮。

根據前瞻觀光政策研究室分析，去年旅行社營收高達四八五點五億元，相較前一年大幅成長百分之卅一點四；航空客運（華航、長榮、立榮、台灣虎航）營收二九六一點六億元，相較前年成長百分之九點七七。然而旅館業去年營收僅六十點三億元，較前年衰退百分之十點七二。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，旅行業最主要的營收還是國外業務，如今旅行業收入上升，代表國人還是熱中出國，但由於去年國際旅客來台僅七八六萬人次，為疫情前的七、八成，國旅住宿則是較疫情前微幅下降百分之五，一來一往之下，旅宿業營收自然減少。

不過黃正聰也提到，去年國際旅客來台情形不佳，很大因素是因為花蓮地震，今年如以現在的基礎下去推動觀光，相信國際旅客數應該會上升。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，去年各項成本增加，旅宿業光是兩次電費調漲就漲約三成，人力成本增加又缺工，相較之下房價漲幅有限，支出多、收入少，外國旅客數又不如預期，營收較差。今年預估跟去年差不多，甚至可能更差，除了電費可能再度調漲外，隨著基本工資年年調漲，虧損只會愈來愈多，許多中小型飯店若經不起人力跟成本問題，可能導致歇業潮。

卓倩慧表示，這兩年旅館業看不到復甦榮景真的很苦，去年地震嚴重、日圓貶值，少了大量日本客很難救，希望政府屏除政治考量，為了兩岸和諧，讓陸客進來救台灣觀光，否則有違台灣觀光立國名號。

對此，觀光署表示，經濟部已針對此次電價調漲方案通盤檢討，觀光署也已修正獎勵旅宿業品質提升補助要點，加強及持續輔導旅宿業者取得國內外永續、節能減碳等相關認證或標章，另已就花蓮地區電費進行凍漲，且對電量標準予以分等級調整。