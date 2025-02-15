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肚子痛到急診竟是拉K 統計揭危害青少年3大毒品

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
愷他命價格相對低廉、使用簡單等因素，容易成為青少年接觸毒品的開端。圖／警方提供
愷他命價格相對低廉、使用簡單等因素，容易成為青少年接觸毒品的開端。圖／警方提供

19歲少年接觸愷他命後變得暴躁易怒，甚至出現幻覺，還好家人不放棄地陪伴治療，最後重拾光明人生。據統計，2023年學生藥物濫用通報統計人數，較前一年上升逾兩成，且用最多的就是愷他命。

醫師指出，這和其價格相對低廉、容易上手等因素有關，同儕壓力更是滲透關鍵，危害除了廣為人知的膀胱危害，還可能導致腦功能病變、出現幻覺、心血管問題和腸胃道症狀。

北市聯醫松德院區院長黃名琪曾收治一名21歲個案，這名少年本來在家中店鋪幫忙、表現良好，但在19歲那年接觸愷他命等「派對毒品」（Party Drugs），後來更染上快感和興奮感更強的安非他命，陷入藥癮漩渦的他變得暴躁易怒、講話大小聲、暴力，甚至有幻聽等精神症狀，還好家人不放棄陪伴治療，24歲的他現在將夜市攤位做得有聲有色。  

2023年各機關（構）通報濫用藥物個案首次用藥年齡層分布，19歲以下有21.6%，是所有年齡層的第三，並以使用愷他命的最多，佔比高達37.1%，第二、三名分別為（甲基）安非他命和卡西酮。  

司法精神醫學會理事李俊宏表示，這個數據是有就醫或有相關需求的個案，不一定等於社區現況，使用成癮物質有階段性，通常19歲以下青少年，很少直接使用靜脈注射的海洛因，或者需要製成「K菸」或使用吸食器的安非他命，價格相對低廉、使用方式不複雜的愷他命就會是他們的首選，當使用量逐漸增大，就可能會開始接觸安非他命等更高級毒品。

李俊宏提醒，長期使用愷他命容易造成腦功能病變，如記憶力、注意力下降等，少部分會出現時空扭曲、焦慮、恐慌、幻覺等精神症狀，還有民眾廣為人知的間質性膀胱炎、膀胱萎縮等，更可能導致心血管問題，或腸絞痛、腹痛等，有些個案就是使用後因腹痛到急診就醫，才發現有使用愷他命。

112年學生藥物濫用通報統計人數總計483件，相較前111年的400件增加20.8%，其中以通報施用愷他命、FM2、硝甲西泮等第三級毒品人數為大宗。黃名琪指出，手機與社群媒體買賣毒品的問題，近年來逐漸猖獗，會吸引有好奇心的年輕人嘗試，教育端應該認知到這是一群需要被包容、輔導的孩子，不能以歧視或汙名化角度對待，很多人都是在同儕壓力下，因為不會拒絕而染上毒癮，應加強向毒品說「不」的能力。

國家研究院副院長、神經及精神醫學研究中心主任陳為堅說，同儕是很多藥癮者接觸毒品的管道，容易因為同樣不順利的際遇，或喜歡嘗試新事物等原因而使用，國家應投入相關資源，讓藥癮者接受治療、減少使用，進而降低濫用物質在同儕間的流通。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 醫學

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