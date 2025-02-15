醫院藥物濫用通報 安非他命首次超車海洛因

一級毒品海洛因屬於中樞神經抑制劑，過去一直是醫院通報藥物濫用之冠，但去年卻首度被（甲基）安非他命超車，專家分析，可能是美沙冬等藥癮治療政策奏效，也可能和新興毒品層出不窮有關，而安非他命衍生的新興毒品，很多時候毒性和迷幻程度未知，在治療與防治面增添挑戰。

衛福部「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」統計，103至112年間，醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類排名，海洛因和安非他命均分居冠亞軍，但在去年1至11月的統計，首見安非他命超過海洛因。

國家衛生研究院副院長、神經及精神醫學研究中心陳為堅指出，海洛因早在2014年就不是最常被報告使用過的毒品，很可能和2006年全國開始實施減害計畫有關，後續首次使用人數快速下降，已有施打並產生依賴性者，則穩定接受治療，未來確實可能持續下降，但甲基安非他命及各項新興毒品的影響仍須留意。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，安非他命戒斷症狀通常不比海洛因嚴重，到精神醫療院所戒治的相對較少，111年以後兩者皆明顯下降，海洛因降得多，推測一部分原因是價格高昂，更可能是美沙冬替代療法，及戒癮藥物舒倍生（Suboxone）在門診或診所就能取得藥物、控制成癮戒斷症狀，不需要到精神醫療院所戒癮治療。

司法精神醫學會理事李俊宏指出，舒倍生學名為「丁基原啡因」，和美沙冬都作用在腦部的鴉片類受體，前者是舌下含錠，和美沙冬藥水相比，較不會造成呼吸抑制狀況，且不用每天到醫院報到，戒斷時間相對少一點，但基本上都希望維持3個月至半以上的治療，爭取心理重建時間，生理成癮逐步改善後，再評估是否能逐步調整生活與心理，等到對海洛因的渴求減少，最後才把替代藥物停掉。

針對新興毒品的防治挑戰，楊振昌直言，很多和安非他命類似，但迷幻程度、毒性不完全相同，在治療面有難度；診斷面也是一大挑戰，過往患者到急診，評估症狀是甲基安非他命中毒，卻不知道具體類型，2019年起和急診醫學會、台北榮總與台大法醫研究所受食藥署委託，檢驗急診疑似濫用藥物個案，因此才讓診斷更正確，但需要2周才有結果，希望朝縮短時間方向努力。

在藥物濫用通報個案職業統計方面，108年至112年的分布上，除108年是服務業最多、工次之，其餘都是工最多、其次為無，陳為堅指出，國內外的平均狀況來說，如長途駕駛、長時間值班的職業，因為需要高度集中精神，需要使用甲基安非他命提神，整體風險相對高。

北市聯醫松德院區院長黃名琪表示，使用毒品會影響到正常工作的維持，導致專注力等狀態下降，轉而朝向勞動或技術性工作，甚至會產生人際疏離、無法求助等，或受憂鬱、焦慮、失眠、注意力不集中等困擾，反覆濫用藥物的漩渦，製毒、運毒、販毒一定要先阻斷，才不會流入市面。

黃名琪提醒，不能將職業類別為「工」的群體與藥物濫用畫上等號，否則會有汙名化的狀況，陳為堅也說，樣本數可能會有影響，比較可以肯定的是，藥物使用者常常可能會共用其他物質，也較容易因為工作或人際、家庭關係的不如意、不順利，但並不限於特定職業別。

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