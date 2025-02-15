快訊

太無聊？飛機延誤1小時 空姐竟開逃生門「爬機翼自拍」畫面曝光

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾默哀10秒

醫院藥物濫用通報 安非他命首次超車海洛因

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
海洛因長期居醫院通報藥物濫用之冠，但去年卻首度被（甲基）安非他命超車。圖／航警局提供
海洛因長期居醫院通報藥物濫用之冠，但去年卻首度被（甲基）安非他命超車。圖／航警局提供

一級毒品海洛因屬於中樞神經抑制劑，過去一直是醫院通報藥物濫用之冠，但去年卻首度被（甲基）安非他命超車，專家分析，可能是美沙冬等藥癮治療政策奏效，也可能和新興毒品層出不窮有關，而安非他命衍生的新興毒品，很多時候毒性和迷幻程度未知，在治療與防治面增添挑戰。

衛福部「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」統計，103至112年間，醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類排名，海洛因和安非他命均分居冠亞軍，但在去年1至11月的統計，首見安非他命超過海洛因。 

國家衛生研究院副院長、神經及精神醫學研究中心陳為堅指出，海洛因早在2014年就不是最常被報告使用過的毒品，很可能和2006年全國開始實施減害計畫有關，後續首次使用人數快速下降，已有施打並產生依賴性者，則穩定接受治療，未來確實可能持續下降，但甲基安非他命及各項新興毒品的影響仍須留意。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，安非他命戒斷症狀通常不比海洛因嚴重，到精神醫療院所戒治的相對較少，111年以後兩者皆明顯下降，海洛因降得多，推測一部分原因是價格高昂，更可能是美沙冬替代療法，及戒癮藥物舒倍生（Suboxone）在門診或診所就能取得藥物、控制成癮戒斷症狀，不需要到精神醫療院所戒癮治療。

司法精神醫學會理事李俊宏指出，舒倍生學名為「丁基原啡因」，和美沙冬都作用在腦部的鴉片類受體，前者是舌下含錠，和美沙冬藥水相比，較不會造成呼吸抑制狀況，且不用每天到醫院報到，戒斷時間相對少一點，但基本上都希望維持3個月至半以上的治療，爭取心理重建時間，生理成癮逐步改善後，再評估是否能逐步調整生活與心理，等到對海洛因的渴求減少，最後才把替代藥物停掉。

針對新興毒品的防治挑戰，楊振昌直言，很多和安非他命類似，但迷幻程度、毒性不完全相同，在治療面有難度；診斷面也是一大挑戰，過往患者到急診，評估症狀是甲基安非他命中毒，卻不知道具體類型，2019年起和急診醫學會、台北榮總與台大法醫研究所受食藥署委託，檢驗急診疑似濫用藥物個案，因此才讓診斷更正確，但需要2周才有結果，希望朝縮短時間方向努力。

在藥物濫用通報個案職業統計方面，108年至112年的分布上，除108年是服務業最多、工次之，其餘都是工最多、其次為無，陳為堅指出，國內外的平均狀況來說，如長途駕駛、長時間值班的職業，因為需要高度集中精神，需要使用甲基安非他命提神，整體風險相對高。

北市聯醫松德院區院長黃名琪表示，使用毒品會影響到正常工作的維持，導致專注力等狀態下降，轉而朝向勞動或技術性工作，甚至會產生人際疏離、無法求助等，或受憂鬱、焦慮、失眠、注意力不集中等困擾，反覆濫用藥物的漩渦，製毒、運毒、販毒一定要先阻斷，才不會流入市面。

黃名琪提醒，不能將職業類別為「工」的群體與藥物濫用畫上等號，否則會有汙名化的狀況，陳為堅也說，樣本數可能會有影響，比較可以肯定的是，藥物使用者常常可能會共用其他物質，也較容易因為工作或人際、家庭關係的不如意、不順利，但並不限於特定職業別。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 職業 藥物濫用

延伸閱讀

嘉義警網售毒品遭逮稱「想戒毒才賣存貨」 憂身分曝光丟工作

獨／嘉義警暗中販毒被逮 查獲安非他命將免職

遊戲直播主仿絕命毒師自製安毒 警南下逮人起獲毒品

男稱網路學製毒從中國電商買原料 刑事局逮人法辦

相關新聞

境外汙染來襲！明晚大陸冷氣團南下 17日全台空品「亮橘燈」

環境部指出，綜合最新監測、氣象預報及模式模擬，今中國山東至上海一帶出現霾害現象，明(16)日晚間大陸冷氣團南下將挾帶境外...

未來一周冷氣團一波比一波強 明起北台灣明顯降溫

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天各地溫暖，未來一周會有2波冷空氣，明天大陸冷氣團南下，北部明顯降溫，但降雨較不明顯，最冷...

肚子痛到急診竟是拉K 統計揭危害青少年3大毒品

19歲少年接觸愷他命後變得暴躁易怒，甚至出現幻覺，還好家人不放棄地陪伴治療，最後重拾光明人生。據統計，2023年學生藥物...

醫院藥物濫用通報 安非他命首次超車海洛因

一級毒品海洛因屬於中樞神經抑制劑，過去一直是醫院通報藥物濫用之冠，但去年卻首度被（甲基）安非他命超車，專家分析，可能是美...

西雅圖有如繽紛萬花筒 轉出浪漫趣味

因一部電影「西雅圖夜未眠」而譜下浪漫的城市，在旅人眼中，西雅圖更像是千奇百變的萬花筒，可以轉出各種繽紛趣味。這座位在美國...

全台287家農會 今選出農事小組組長、會員代表

全國287家基層農會今順利選出4552位農事小組組長、1萬1154位農會會員代表，具選舉權會員數79萬1881人，投票人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。