西雅圖有如繽紛萬花筒 轉出浪漫趣味

因一部電影「西雅圖夜未眠」而譜下浪漫的城市，在旅人眼中，西雅圖更像是千奇百變的萬花筒，可以轉出各種繽紛趣味。這座位在美國華盛頓州的港口城市，離美加邊境約174公里，通過陸路關口還可前往加拿大溫哥華，接上黃刀鎮班機、一覽神祕極光。

●派克市場（Pike Place Market）： 星巴克最早門市 老店林立排長龍

位於派克街的派克市場（Pike Place Market），是所有旅人到訪溫哥華必不會錯過的一站，它是全美最老的農貿市場，又被稱為「西雅圖心臟」，每年吸引100多萬名遊客前來；連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）的第一家門市也在市場對面的街上，整日排隊人潮不止，主要多為創始店才有的紀念品—咖啡色美人魚LOGO的特殊杯，以及派克市場專供的咖啡豆。

派克市場成立於1907年，營業時間主要都在白天，除了市場內必拍的拋魚飛魚秀、觀光客點名必吃的炸魚薯條，市場外更是老店美食店林立，像是巧達濃湯、俄羅斯麵包、起司工廠等，有眾多美食地圖可按圖索驥外，「排隊」也是名店指標。

派克市場還有兩景必覽，一是閃閃發光的金豬，除了是吉祥物也兼有募款重任，豬身有投幣口，每年可收9千到1萬美元，做為市場公共服務經費。另一處則是旅人稱之「最噁心景點」口香糖牆（Gum wall），就在金豬前方下行、市場劇院旁的小巷弄內，噁心緣起於1993年，前往劇院的民眾會將口香糖黏在牆上，久之成傳統，2015年市政府下令去除，但沒過多久又恢復了原貌。老實說，色彩繽紛的口香糖拉著或長或短的拔絲，看似挺噁心，但暗巷內充滿口香糖薄荷氣息，不臭、挺特別。

「Space Needle太空針塔」應該可說是西雅圖天際線最具特色的建築，搭乘電梯僅43秒、即可直達184公尺高處，環繞著露天玻璃牆、旋轉玻璃地板，腳下的透明玻璃帶點驚駭、又滿眼浪漫，西雅圖360度美景一覽無遺。

「Space Needle太空針塔」是1962年世界博覽會以「太空時代（The Age of Space）」為主題所設計，外型帶點UFO飛碟感，象徵人類對於外太空時代的願景。建議傍晚抵達，可順道一收日落美景。

太空針塔旁，即是好看又好拍的奇胡利玻璃藝術園（Chihuly Garden and Glass）， 創辦人Dale Chihuly是美國知名的玻璃雕刻家，他的作品在全球超過兩百座博物館展出。館內作品各具意象，像是Northwest Room，Chihuly嘗試將原住民的縫線藝術放在玻璃製品上；另一間展廳正中央一座Sealife Tower，彷彿大海般收進了各種海洋生物，也展現了Chihuly對大海的熱愛。

一轉身，來到玻璃圍裹的展間，抬頭上觀盡是色彩鮮艷、盛開的繁花，讓人印象深刻。最具代表性的「Glasshouse and Glasshouse Sculpture」，則如同一座玻璃溫室，結合了繽紛多色的作品，旁有椅可憩，也有不少旅人席地抬首欣賞這片美麗的花海。開啟玻璃門通往戶外，花園間錯落的玻璃藝術與太空針塔相互輝映。

●Amazon Seattle總部：綠色球體3連星 看員工、毛孩同樂

久聞Amazon Seattle總部是座綠色的熱帶雨林玻璃溫室，來到西雅圖，當然要順訪。

亞馬遜總部是以不規則鋼構與玻璃建築的三座綠色球體，三球相連，栽植了全球30國超過4萬株的植物，特定日可預約開放參觀。一樓時有藝術特展，可以隨興入內；建物外的公園則有可愛的香蕉車，免費贈送新鮮香蕉、友好鄰里。場地中央還有一處專為帶狗兒上班員工而設的小公園，時常可見幸福員工們牽著愛犬散步。亞馬遜的「Work hard、Have Fun、Make History」，在此完全落實。

此外，為便利員工，企業也在辦公大樓下設置了Amazon Go，只需有信用卡、即可憑卡進出，無人商店的商品隨時監測中，拿了即雲端付款，十分便利。

●如果你想去

長榮航空於北美有8大航點，其中，西雅圖每周10班、為航班數最多的航空公司。長榮航空並於今年3/8至7/27，推出桃園往返西雅圖豪華經濟艙的飛航服務（僅限BR024/023航班），桃園出發為上述期間每周二、四、六 ，回程3/8至3/29為每周二、四、六，4/2至7/27為每周三、 五、 日。