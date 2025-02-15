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挖掘地景力量 沈昭良攝影展揭「漂流」系列序曲

中央社／ 台北15日電

蔣家父子雕像在路邊相會、坐落台北街頭的馥園餐廳舊址，攝影家沈昭良遊走在台灣各地，歷時約10年創作「漂流」系列，即日起推出展覽，以地景力量挖掘台灣的過去、現在與未來。

沈昭良去年在日本東川町文化藝廊舉辦大型回顧展，「漂流（序曲）－沈昭良攝影展」今天開幕，則是他首度正式展出「漂流」系列。他的過往作品包含「映像．南方澳」、STAGE、「台灣綜藝團」等，以影像捕捉如舞台車等台灣特色風土民情。

沈昭良表示，約2015年左右，STAGE系列創作告一段落，他開始思考接下來要做什麼。相較年輕時總在尋找具有張力的影像畫面，稍微年長後，他則想要回頭探尋所處地景中最純粹的力量。

回望地圖上的台灣，沈昭良說，就像艘船在漂流著尋找下個方向，這與對自身國家的印象不謀而合，「過去幾十年來不管政黨如何輪替，許多紛爭問題一直都在且纏繞著我們，將國家、人民命運綁在一起」。於是他試圖思考以地景建構出他感受、看見的台灣。

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（筆名向陽）、國立故宮博物院院長蕭宗煌、公視董事長胡元輝等人出席開幕。林淇瀁分享，在沈昭良捕捉的許多台灣地景中，可略窺對土地的情感，如老蔣（蔣中正）與小蔣（蔣經國）雕像孤獨在小巷子裡，或街邊無名墓透露出哀傷。

展覽入口，沈昭良選擇了2020年於台東拍攝的「漂流」，他說，那是條面向海邊卻斷掉的路，但其實海則是連結到更寬廣的道路，對他來說，也可解讀像是台灣的未來，總是困頓中伴隨希望。「漂流」系列發表預計以攝影集出版為總結，期待今年底或2026年初能完成。

「漂流（序曲）－沈昭良攝影展」即日起於台北也趣藝廊展出至3月22日。

國立故宮博物院 餐廳

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