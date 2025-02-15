全台287家農會 今選出農事小組組長、會員代表

全國287家基層農會今順利選出4552位農事小組組長、1萬1154位農會會員代表，具選舉權會員數79萬1881人，投票人數37萬9516人，總體投票率47.93％。農業部說，選舉過程大致平順，後續各農會將分別選出理事、監事、理事長及常務監事，並聘任總幹事。

農業部表示，為協助各直轄市、縣（市）政府督導各農會做好投開票相關選務工作，特於今天開設「114年農會選舉中央督導中心」，邀集中央選舉委員會及內政部警政署等單位參與；另內政部警政署也同步開設專案聯合指揮所，指派各地警務人員於投(開)票所維持投(開)票秩序。

農業部說，本次農會選舉動員2萬3327位選務人員、8292位警務人員及上千位相關人員，農業部長陳駿季對於參與此次農會改選的全體工作人員，犧牲假期、辛勞服務，特別表示感謝。

農業部說明，依農會屆次改選作業流程，各基層農會本日所選出的會員代表將於3月1日前組成會員代表大會，選出理事、監事及出席上級農會代表。隨即於3月10日前召開理事會、監事會，選出理事長、常務監事，並聘任總幹事，完成基層農會屆次改選工作。另直轄市與縣級農會將接續於3月27日前完成屆次改選工作；至4月18日前中華民國農會完成屆次選舉工作止，全國302家農會將完成新屆次改選，順利產生新經營團隊。