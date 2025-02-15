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熱血藥師連25年辦捐血募集300萬cc救人無數 下月還要辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
熱血藥師許文華（右）連25年辦捐血募集300萬cc，救人無數 。記者周宗禎／攝影
熱血藥師許文華（右）連25年辦捐血募集300萬cc，救人無數 。記者周宗禎／攝影

人稱「熱血藥師」的台南太子藥局老闆許文華已連25年辦捐血活動。今天再號召民眾參與，兩輛捐血車直到傍晚近6點才收工，募集到500袋鮮血，累計歷年30場募集超過300萬c.c.，救了許多人命。

許文華公益募血越做越有勁，他說，在地仁德岳王廟也希望多投入公益，最近血荒一直嚴重，藥局下個月要協助岳王廟辦捐血。

許文華一直自掏腰包準備各種贈品鼓勵民眾參與，感動了企業界好友贊助，獎品加碼越來越多，不少民眾時間還沒到就來打聽今年又有什麼獎品，成了地方盛事。

許文華說，春節期間幾乎捐血量都少很多，才會選農曆年後舉辦，努力募集豐富的贈品，就是希望鼓勵民眾踴躍挽袖，大家都一起來救人。

今年他募集的贈品有極速深層筋膜槍、不鏽鋼快煮壺、14吋電風扇或富藍芽體脂體重計等4選1，捐500CC加贈醫用口罩1盒。

熱血藥師許文華連25年辦捐血募集300萬cc，救人無數 。記者周宗禎／攝影
熱血藥師許文華連25年辦捐血募集300萬cc，救人無數 。記者周宗禎／攝影
熱血藥師許文華（右）連25年辦捐血募集300萬cc，救人無數 。記者周宗禎／攝影
熱血藥師許文華（右）連25年辦捐血募集300萬cc，救人無數 。記者周宗禎／攝影

公益 捐血 贈品

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