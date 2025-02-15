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10個就有1個早產...23周巴掌仙子蛻變少女 其母捐百萬做公益

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
早產兒媽媽李明芳（右三）捐助100萬元給早產兒基金會。記者郭韋綺／攝影
早產兒媽媽李明芳（右三）捐助100萬元給早產兒基金會。記者郭韋綺／攝影

台灣早產兒基金會今在高雄文化中心舉辦2025早產兒回娘家暨親子園遊會，380多位早產兒歡聚一堂，琦琦23周出生，身長僅23.5公分、490公克，是極低出生體重的巴掌仙子，琦琦媽李明芳說，孩子克服生命關卡健康長大，這段過程不容易，她感謝一路以來伸援的人，決定捐助100萬元做公益，盼喚起社會對早產兒議題重視。

在台北馬偕出生的琦琦，從巴掌仙子蛻變成國一少女，與媽媽站一起宛如姊妹。李明芳說，當時造成早產原因不明，醫生也都查不出來，突來的一陣宮縮，琦琦就這樣出生了，但出生時僅有23周、5個多月大，住在保溫箱整整157天才脫離險境。

李明芳表示，琦琦出生時器官多半沒發育完成，皮膚沒有屏障且還沒長出眼睛，每天都有不同挑戰關卡，讓她的心情起伏很大，想到孩子也在努力活下去，她很快收拾心情，轉念為孩子加油，還好琦琦展現生命韌性，克服難關存活下來，這就是最好的禮物，這次公益捐款希望拋磚引玉，讓更多人了解早產兒的不易。

早產兒基金會董事長張瑞幸指出，近年台灣新生兒出生率下降，早產兒比例卻節節上升，每10個新生兒中就有1位是早產兒，同時提醒孕媽咪認識早產防治重要性，提升早產寶貝早期療育的觀念，今天號召380多個早產兒家庭齊聚，期待各界能更了解這些孩子需要更多的關愛與支持，以及對早產兒醫療照護問題的關注。

早產兒基金會表示，台灣小於37周早產兒占新生兒10.88%，相較2006年8.47%增加很多，其中小於1500公克極低出生體重早產兒就占1.07%，且有3成在矯正年齡2歲時有中至重度的神經發展異常，必須提早介入早期療育，降低他們的失能率。

基金會說，對於巴掌仙子父母而言，養育這些脆弱的小生命更是一項巨大的挑戰，身心負擔相當沉重，需要政府與社會大眾給予關注和支持，基金會成立27年來，累積追蹤7.5萬名個案，全國追蹤率約為85%，投入金額超過1.5億元，未來將持續守護早產兒，期盼健康成長。

台灣早產兒基金會今舉辦2025紫耀高雄早產兒回娘家暨親子園遊會，380多位早產兒歡聚一堂。記者郭韋綺／攝影
台灣早產兒基金會今舉辦2025紫耀高雄早產兒回娘家暨親子園遊會，380多位早產兒歡聚一堂。記者郭韋綺／攝影
早產兒琦琦與媽媽李明芳感情好宛如姊妹。記者郭韋綺／攝影
早產兒琦琦與媽媽李明芳感情好宛如姊妹。記者郭韋綺／攝影

巴掌 早產 生命韌性

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