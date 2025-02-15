500組早產兒家庭齊聚高雄 期待社會關注照護問題

台灣早產兒基金會今天在高雄市文化中心舉辦「2025紫耀高雄 小腳丫親子園遊會」，基金會董事長張瑞幸說，今天有500組早產兒家庭參與，也期待各界能更了解早產兒並給予幫助。

早產兒基金會今天攜手國民健康署、高雄市政府舉辦早產兒回娘家活動。今天活動現場相當熱鬧，許多父母帶著孩子回娘家，高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院、高醫和義大醫院都加入行列，號召500組早產兒家庭參與活動。

根據國民健康署民國112年出生通報統計，台灣每10名新生兒就有1名是早產兒（懷孕週數未滿37週），每年約有1萬3000名早產兒。

活動中已13歲的早產兒「琦琦」和父母一起捐助新台幣100萬元給早產兒基金會。琦琦父母接受媒體訪問時說，女兒是23週早產兒，出生時只有485公克，當時住的保溫箱也是特殊設計過的，過去受到許多人的幫助，現在希望能回饋社會。

此外，早產兒「柳丁」在25週時出生，當時住院100天，出院時帶著氧氣管離院。柳丁媽媽告訴中央社記者，女兒當時有視網膜病變、胃出血和腦傷；成長過程中持續經歷肢體、語言等早療課程，目前是國小一年級。

柳丁媽媽說，自己曾多次以為經歷過眼前難關就一切順利了，但孩子上了小一卻發現有過動和情緒障礙問題，透過資源班的資源才讓孩子的狀況得到緩解。呼籲早產兒家庭不要害怕做鑑定，「我們先貼上對的標籤，才不會讓外界在孩子身上貼錯的標籤，讓孩子面臨更多傷害。」

張瑞幸致詞時說，基金會首度到高雄舉辦早產兒回娘家活動，早產兒家庭面臨種種難關，透過活動讓醫護人員看看出院的孩子，也透過歡樂的活動、闖關遊戲提供更多支持，也期望提升社會大眾對早產兒醫療照護問題的關注。

國民健康署簡任技正林真夙說，早產兒不只面臨出生時的醫療，更重要的是出院返家後各種育兒照護問題，國民健康署從111年起持續推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」，目前全台已有81家醫院共同合作，提供專業醫護團隊訪視與諮詢。

高市府秘書長郭添貴則說，為了迎接如此重要有意義的活動，高雄今天出了大太陽，天氣從前幾天的濕冷冬季突然變成夏季。近年來新生兒出生率持續下降，但早產兒的比率仍與過去相同，不見下降，可見早產兒議題仍需相當努力。