熱血救人又一樁 彰化員榮醫師CPR 搶救被麵包噎住長者

熱血救人義行又一樁！彰化縣員林市77歲張姓男子今中午在莒光路人行道昏倒，員榮醫療體系員榮醫院骨科主任陳建甫，立刻施行CPR（心肺復甦術），張男家屬就近向員生醫院求救，醫護推床、帶氧床筒趕到，張男吐出一些麵包後被送到醫院急救，幸運挽回一命。

陳建甫說，今值班，中午離開醫院準備外出用餐，聽到有人大聲呼救，他趕快上前看到一名老先生躺在地上，家屬稱老先生吃麵包噎住，臉色發紫失去意識，他先以哈姆立克法急救，老先生無法吐出麵包，他讓老先生躺平地面並施以CPR急救，按壓幾下後老先生吐出一些麵包。

員榮醫療體系員生醫院就在附近，老先生的家屬前往求救，員生急診室醫護推床、帶氧氣桶趕到，接手繼續急救，從老先生口中挖出麵包再送到員生急診處，經搶救恢復呼吸心跳。

陳建甫把搶救張姓男子的經過PO在個人臉書，上百人按讚，有網友留言說幸好遇到技術高超的陳建甫主任才幸運救回一命，也有不少網友稱讚員生急診醫護人員反應迅速。員榮醫院員生院區急診室醫師表示，因張姓病人一度沒有呼吸心跳，按照病況需先收住院追蹤治療。