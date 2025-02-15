路竹會：馬達加斯加義診每天千人排隊 再累都值得

台灣路竹會表示，非洲馬達加斯加義診團今天回國，8天來幾乎每天都有上千人次病患求診，雖是一場硬戰，但可傳遞台灣愛心與人道關懷精神，再累都值得，此行也讓世界認識台灣。

台灣路竹會告訴中央社記者，這次應國際非政府組織「阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，ACC）」邀請，於2月2日前往馬達加斯加義診，結束後，昨天起，花了幾乎一天時間，轉了3次航班，今天從泰國曼谷回台。

依阿彌陀佛關懷協會官網，協會成立ACC中心的宗旨，是為貧苦無依的非洲孩童提供良好的教育學習環境。協會陸續於賴索托、史瓦帝尼、納米比亞、莫三比克、馬達加斯加及馬拉威成立兒童村。

位於新北市新店區的路竹會說，會長劉啟群帶領牙科、婦產、外科、骨科、小兒、內科、內分泌、眼科及中醫等，49名醫護檢藥人員、志工及設備、藥品，於春節大年初五前往。

護理師志工吳玲玲告訴中央社記者，每天人山人海，不知道要看診到幾點才能收工，真是一場硬戰。有病患擔心看不到醫生，凌晨3時就到醫療站排隊候診，真的相當辛苦，「相形下，義診團成員累一點都值得」。

多次海外義診經驗的藥師楊嘉昌，也是新北市藥師公會公益委員會主委，他說，每天幾乎都超過1000人次看診，「場面壯觀，看到人潮腿都軟了」，所攜帶藥物不夠，還在當地添購應急。

志工邱素娥說，無論是沒有充足電力的偏鄉學校、天主教堂或穆拉曼加（Moramanga）養護中心等地，義診站都是人潮。

藥師陳淑敏回台後，明天就要回到崗位工作，她說，此行提供醫療關懷與物資，充分體現Taiwan CanHelp的人道精神。

駐南非代表處透過新聞稿表示，馬達加斯加位於非洲東南部，國家醫療及基礎設施發展較不足。路竹會義診，象徵台灣傳遞愛的種子在馬達加斯加萌芽。

新聞稿說，僑務秘書曾權榮及警務秘書呂崇維，日前也代表大使廖文哲前往馬達加斯加訪視，感謝當地台灣鄉親協助路竹會義診，並肯定及感佩僑胞在馬達加斯加奮鬥的精神。