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境外汙染來襲！明晚大陸冷氣團南下 17日全台空品「亮橘燈」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部指出，綜合最新監測、氣象預報及模式模擬，今中國山東至上海一帶出現霾害現象，明(16)日晚間大陸冷氣團南下將挾帶境外汙染物影響我國空氣品質。示意圖／記者潘俊宏／攝影
環境部指出，綜合最新監測、氣象預報及模式模擬，今中國山東至上海一帶出現霾害現象，明(16)日晚間大陸冷氣團南下將挾帶境外汙染物影響我國空氣品質。示意圖／記者潘俊宏／攝影

環境部指出，綜合最新監測、氣象預報及模式模擬，今中國山東至上海一帶出現霾害現象，明(16)日晚間大陸冷氣團南下將挾帶境外汙染物影響我國空氣品質，下周一17日全台及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級，預測17日晚間中部以北地區境外汙染影響逐漸減緩，南部地區位於下風處，風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，今天環境風場偏東風，中央氣象署發布中部以北地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度低，西半部地區風速弱擴散條件較差，導致汙染物累積，PM2.5小時濃度約25~35微克/立方公尺，空氣品質為普通至橘色提醒等級，中國山東至上海一帶PM2.5小時濃度約50~90微克/立方公尺。

環境部進一步說，明天晚間大陸冷氣團南下將挾帶境外污染物影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，17日全台及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級，預計境外汙染物影響至17日傍晚，17日晚間中部以北地區境外汙染影響逐漸減緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善，空氣品質為良好至普通等級，南部地區位於下風處，汙染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，19日轉為偏東風天氣，西半部地區風速轉弱，空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部說，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施，也提醒民眾在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

冷氣團 環境部 空氣品質

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