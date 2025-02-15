大陸霾害來襲！隨大陸冷氣團南下 17日全台空氣品質亮橘燈

環境部最新監測顯示，中國山東至上海一帶今天出現霾害現象，明天將隨大陸冷氣團南下先影響北部地區空氣品質，預估17日全台及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部今天發布新聞稿指出，綜合最新監測、氣象預報及模式模擬，今天中國山東至上海一帶出現霾害現象，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約50至90微克/立方公尺。

環境部表示，明天晚上大陸冷氣團南下將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質，預估北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺。

環境部指出，境外污染物隨東北風將持續往南移動，預估17日全台及離島地區空氣品質多為橘色提醒等級，但晚間中部以北地區境外污染影響會逐漸減緩，空氣品質逐漸改善，而南部地區位於下風處，污染物易累積，空氣品質仍多為橘色提醒等級。

環境部表示，已經報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。