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未來一周冷氣團一波比一波強 明起北台灣明顯降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天大陸冷氣團南下，北部會明顯降溫。圖／聯合報系資料照片
明天大陸冷氣團南下，北部會明顯降溫。圖／聯合報系資料照片

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天各地溫暖，未來一周會有2波冷空氣，明天大陸冷氣團南下，北部明顯降溫，但降雨較不明顯，最冷時間點在下周一及周二清晨，低溫僅14度。周三、周四短暫回溫，緊接周五又有另一波冷氣團南下，預計比明天這波更強。

曾昭誠指出，今晚到明天會有一波微弱鋒面通過，但離台灣有段距離，影響較不明顯，桃園以北可能有零星飄雨，東半部也有局部短暫雨，新竹以南、澎金馬地區則為多雲到晴。下周一水氣更少，僅東半部有零星降雨，其他地區多雲到晴。周二、周三迎風面水氣增多，大台北、東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。'

他表示，周三大陸冷氣團減弱，降雨趨緩，東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，大台北地區也有零星飄雨，其他地區多雲到晴，到周四都是類似情況。下周五另一波大陸冷氣團南下，預計比明天這波更強，各地轉冷，桃園以北、東半部有局部短暫雨，北部及中部山區也有飄雨機會。

溫度方面，曾昭誠指出，明天北部氣溫跟今天會有明顯落差，北部、宜蘭高溫剩18至20度，其他地區仍有20至25度，預計持續到周三清晨，期間夜晚、清晨各地蠻冷，僅14至17度左右，最冷時間點在周一及周二清晨，最低溫僅14度，空曠地區可能再低1、2度。周三、周四回溫，緊接周五另一波冷氣團南下，周日前北部及宜蘭剩13至14度，後續還有調整空間。

降雪部分，他表示，未來一周降雪機率不高，但下周二中部以北3000公尺以上高山還是有零星機會。另外，今天到明天西半部夜晚及清晨可能有起霧狀況，提醒民眾留意能見度。

低溫 冷氣團 降雪

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