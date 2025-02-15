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腦中風取栓縮短10分鐘 新光醫院急診增設「光譜CT」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院引進全台第三台、北部首台光譜電腦斷層儀器，該院副院長洪子仁說，院方把機器設在急診室旁，急性腦中風患者送至醫院後，可立即診斷並進行取栓手術，挽救病人性命。圖／洪子仁提供
新光醫院引進全台第三台、北部首台光譜電腦斷層儀器，該院副院長洪子仁說，院方把機器設在急診室旁，急性腦中風患者送至醫院後，可立即診斷並進行取栓手術，挽救病人性命。圖／洪子仁提供

全台急診壅塞，新光醫院引進全台第三台、北部首台光譜電腦斷層儀器，該院副院長洪子仁說，院方把機器設在急診室旁，急性腦中風患者送至醫院後，可立即診斷並進行取栓手術，挽救病人性命，預計可省下10分鐘治療時間。

洪子仁表示，原先評估將儀器設在地下二樓，後來新光醫院董事長吳東進指示，將該設備裝在急診室，才能有效搶救生命，設備預計2月底建置完成，未來病人只要5分鐘就能開始手術，省下許多時間，且可利用人工智慧（AI）計算病人所需顯影劑量，提供最高影像品質。

新光醫院技術長曾明宗表示，光譜CT腫瘤鑑別率高，病人顯影劑使用劑量低，尤其在肝臟腫瘤辨識度很高，服務在臨床及醫院急診，可協助病人更快得到診斷，完成治療離開醫院，此外，也可保障受檢者腎功能、看清楚難發現膽固醇結石、及早發現隱匿性肺栓篩。

新光醫院放射診斷科主治醫師蕭振宇表示，與過去的CT設備相比光譜CT解析度較高，對病人而言，輻射劑量降低、傷害較小，檢查過程也比過去短，並且搭配AI計算系統，可快速看出中風、血管阻塞情形，幫助醫師快速取得資料，完成病人治療。

腦中風 腫瘤 醫師

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