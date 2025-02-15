錫蘭心靈課程影片 北市：未獲檢舉若有依法調查
YouTuber錫蘭影片剖析大型團體意識訓練（LGAT）引發討論。台北市衛生局今天表示，尚未接到民眾陳情檢舉，若有收到都會依醫療相關法規調查。
YouTuber錫蘭日前發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發外界議論。
衛生福利部心理健康司代理司長鄭淑心昨天表示，初步看來，此團體並非心理諮商所，也不是心理治療所。至於「心靈成長課程」是由誰提供，以及課程詳細內容、是否涉及醫療行為等細節，需要進一步查證。
台北市衛生局今天指出，針對此次「LGAT心理課程」爭議事件，目前尚未收到衛福部要求調查的函文，也未接獲民眾陳情檢舉案件。
衛生局表示，若有收到類此案件，均會依據醫療相關法規進行調查。
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