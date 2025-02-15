「世界母語日」國家語言生活節登場 紙風車打頭陣

每年2月21日是聯合國教科文組織公布的「世界母語日」，為響應該節日，文化部於本周末辦理「國家語言生活節」，今天開幕，由紙風車劇團打頭陣，系列活動將涵蓋電影、戲劇，及音樂等。文化部長李遠今致詞再提預算「被打壓」，不過他有信心的說，前進的路不會被阻擋，要和大家一起努力。

「2025世界母語日－國家語言生活節」今登場，將ㄧ連兩天在台灣當代文化實驗場辦理。李遠、教育部常務次長林騰蛟、原民會常務副主任鍾興華Calivat·Gadu、客委會常務副主任范佐銘，及立法委員張雅琳今出席開幕式，更分別以母語致詞，邀請民眾一起聽母語、說母語，深入台灣的母語文化。

李遠致詞提到，文化部最近受到一些「打壓」，很多年前應該要發給表演團體的錢都發不出去，跟國外簽約的團體也因為錢不夠發生問題，但這一切都無法阻擋台灣文化的進步。他說，文化部有信心，不管怎麼樣被打壓、預算怎麼減少，前進的路將不會被阻擋，要和大家一起努力。

李遠也分享，自己早上才參加《諸葛四郎－大戰魔鬼黨》台語版的配音，發現在場的小朋友都聽得懂，代表原生家庭還是有在使用母語；而稍早在場邊參觀很多獨立書店，也發現目前已有很多出版社在出版不同語言的繪本跟圖書，這其實都是眾人的努力，讓大家開始尊重、認識別人的母語，對於母語推廣是跨度很大的一步。

文化部提到，台灣多數國家語言面臨傳承危機，此次活動希望透過電影欣賞、戲劇演出、音樂演唱、創新書市、沙龍講座、手作體驗與說故事等多達62場次的多元語言活動，讓民眾感受，我們面對的並非是單一「華語」的環境，近年逐漸也有些許改變，希望這些改變能呈現出不同國家語言所承載的文化內涵。

今日開幕由紙風車劇團以全台語詮釋精采大戲《順風耳的新香爐》打頭陣，文化部指出，晚間則會有以馬祖傳統祭典「擺暝」為靈感創作的馬祖語（閩東語）音樂劇《相約十五暝》，現場還原馬祖一年一度地方盛事的場景，引領民眾體會馬祖不同世代社會生活的縮影；明日晚間則會由唐美雲歌仔戲團，帶來改編自金鐘獲獎戲劇《孟婆客棧：世紀婚禮》。

文化部說，音樂演出方面，以全台語創作的獨立樂團「拍謝少年」、將客語與流行樂完美結合的「春麵樂隊ChuNoodle」、擅長將阿美族傳統歌謠融合爵士與Bossa Nova的「Ilid・Kaolo 以莉・高露」、能吟唱原住民族古謠也能駕馭現代流行樂的「那屋瓦少女隊」，還有用歌聲傳遞馬祖文化的三分熟樂團，將分別以母語音樂展現族群融合之美。