乳品14天以下才可標「鮮」 最快月底公告或重新預告

今年起紐西蘭乳品輸台零關稅，行政院拍板14天以下才能標示為「鮮」乳，衛福部食藥署代理署長林金富表示，已啟動後續行政作業，會再彙整相關意見並依程序簽辦，應需要一至兩周的時間，要重新預告或直接公告生效，確定後會再對外說明。

去年4月農業部在進口牛乳的標示給2項建議，針對效期30天以上進口鮮乳得標示「長效鮮乳」的甲案，或是標示「長效乳」的乙案，但也強調基於農產輔導及發展需求，建請可優先採用乙案。

食藥署去年6月預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，重點包括新增延長保存期限鮮乳品名標示、增修液態乳產品字體大小應依體積調整之標示規定、清楚標示，透明消費資訊並擴大規範對象，妥適管理品名標示，原定今年7月上路。

行政院日前拍板，規定保存期14天（含）以下才可標示為鮮乳，酪農盼盡速公告，因換包裝約需3個月，希望6月起實施。林金富表示，會依農業部建議，保存期限在14天（含）以下的才可以標示為鮮乳，15天以上須拿掉「鮮」字，已有明確的跨部會共識。

林金富表示，衛福部已開始啟動後續的行政作業、著手修正預公告內容，因為網路上預告期已滿，會再彙整相關意見並依程序簽辦，應需要1至2周時間，至於草案要重新預告或直接公告生效，確定後會再對外說明。

林金富說，衛福部與農業部共同自114年1月起推動連鎖飲料業者試辦計畫，鼓勵業者標示現調飲料所使用的液態乳製品種類及產地，以正面推廣國產鮮乳，「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」修正草案，刻正依行政院指示辦理，完備行政程序後辦理公告。