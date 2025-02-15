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奧萬大八重櫻大爆發 賞櫻把握時機入園只要10元
南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區內栽滿上千株櫻花樹，緋寒櫻、八重櫻接力綻放，八重櫻花況最盛，今、明兩天舉辦「春櫻傳情音樂會」，由多種樂器展演團體依序演奏，搭配悠揚樂聲、讓遊客徜徉花海，體驗最浪漫的花卉饗宴。
林保署南投分署表示，奧萬大園區櫻花主要有3種品系，包括1月中下旬至2月初開花的桃紅色山櫻花，2月豔紅色系的八重櫻，以及2月下旬至3月中旬的霧社櫻。
為讓遊客充分體驗春櫻盛況，在「春櫻傳情」音樂會活動期間，進入奧萬大森林遊樂區入園門票只要10元，園區並提供野餐墊供遊客借用，讓大家在櫻花樹下欣賞薩克斯風、長笛、口琴等演奏團體演出，療癒身心靈。
南投分署還規畫適合親子共同參與的森林種子飾品手作DIY，讓大人和小朋友運用森林素材，如種子、落葉或樹枝等，一起動手製作充滿自然意趣的飾品，增添遊園的趣味性和互動性，同時透過手作活動融入環境教育，強化五感體驗，讓民眾認識森林環境、學習與自然共存的重要性。
活動期間於臉書粉絲頁「奧萬大情報站」按讚、追蹤，並於指定貼文下方留言，並tag至少1位好朋友，即可獲得奧萬大限定紀念品，數量有限，送完為止，相關活動資訊可至臉書粉絲專頁「奧萬大情報站」私訊小編洽詢。
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