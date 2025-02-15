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鮮乳標示新規...14天以下才可標鮮 最快2月下旬重新預告或直接生效

中央社／ 台北15日電
行政院拍板，將規定保存期14天（含）以下才可標示為鮮乳。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
行政院拍板，將規定保存期14天（含）以下才可標示為鮮乳。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

紐西蘭乳品零關稅輸台掀標示爭議，行政院拍板保存期14天（含）以下才可標示為「鮮」乳。食藥署今天表示，後續行政作業約需1到2週的時間，將對外說明重新預告或直接公告生效。

紐西蘭進口乳今年起零關稅，衛生福利部食品藥物管理署曾在去年預告修正乳品標示，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，但在預告期滿後因意見過於分歧暫擱。

繼中華民國乳業協會秘書長方清泉在今年2月11日指行政院上週即已指示標「鮮」乳不得逾14天，並獲農業部長陳駿季證實，衛福部食藥署12日也稱接獲行政院指令，會依照農業部建議，保存期限在14天（含）以下的才可標示為鮮乳，15天以上必須拿掉「鮮」字。

至於新規何時上路，食藥署代理署長林金富今天告訴中央社記者，已開始啟動後續行政作業、著手修正預告或公告內容，並彙整相關意見且依程序簽辦中，評估大約需要1至2週的時間，重新預告或直接公告生效，會在適當時間再對外說明。

關於保存期以14天或15天區隔，陳駿季曾說，對進口乳來說沒有差別，進口乳保存期多在1個月以上。

班班有鮮乳 行政院 農業部 食藥署

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