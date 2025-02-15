快訊

新光三越氣爆 凌濤點名綠營3人爽玩「他飛帛琉度假、她到場笑呵呵」

好消息！新光三越氣爆1工人轉出加護 澳門女童現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

出養歷經波折 屏東家扶寄養童凱凱終踏上瑞典新旅程  

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
寄養媽媽杜淑蕙（前排右三）與家扶中心社工等人，為凱凱（前排右二）辦歡送會。圖／屏東家扶中心提供
寄養媽媽杜淑蕙（前排右三）與家扶中心社工等人，為凱凱（前排右二）辦歡送會。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心4歲寄養童凱凱（化名）出生經歷人生波折，在寄養家庭的溫暖守護，迎來了屬於自己的幸福歸屬，將遠赴瑞典，成為安德森夫婦的孩子，開啟人生新篇章。

凱凱出生後，因原生家庭無力扶養，被屏東縣政府安置於屏東家扶寄養家庭，初生健檢時，凱凱被診斷出甲狀腺疾病，需長期藥物治療與定期醫療檢查。

照顧寄養童有豐富經驗的寄養家庭蔡振興、杜淑蕙夫婦來說，仍是挑戰，4年來，他們帶著凱凱往返醫院追蹤病況，每月至少一至兩次，往返50公里的路程數不清次數。雖然辛苦，希望小生命能健康快樂地成長。

屏東家扶指出，凱凱的出養之路並不平坦，1歲時曾有過一次國內收養機會，卻在經歷六個月試養期後，因收養家庭無法適應他的健康狀況與生活需求而不得不退養。

對年幼凱凱來說無疑是一場打擊，為了讓凱凱重新獲安全感，屏東家扶決定讓他回到蔡振興、杜淑蕙夫婦身邊。然而，剛回來的凱凱變得害怕與人建立關係，缺乏安全感，夫妻倆花了很長時間陪伴與安撫，才讓他重新敞開心房，重拾對世界的信任。

屏東縣政府與善牧基金會的努力下，3歲的凱凱終於成功媒合到瑞典收養家庭安德森夫婦。安德森夫婦得知凱凱健康狀況，沒有怯步，學習有關甲狀腺疾病的相關知識，並承諾提供他所需的醫療與情感支持。

等待收養的過程中，凱凱又因免疫系統異常罹患川崎氏症，須住院治療一周。這消息傳到遠在瑞典的安德森夫婦耳裡，既心疼又擔憂，透過視訊關心，希望能盡快來到台灣，親自給凱凱陪伴與安慰。

在所有法律程序完成後，安德森夫婦飛越千里來到台灣。當他們首次與凱凱見面，彷彿久別重逢的親人，凱凱毫不遲疑地奔向他們，緊緊擁抱，現場氣氛溫馨。

收養交接時，寄養家庭蔡振興、杜淑蕙夫婦仔細地向安德森夫婦交付凱凱的所有物品，包括一個對凱凱意義深遠相片抱枕。寄養爸媽告訴凱凱：「如果未來在瑞典想念台灣的家，就抱著這個枕頭，感覺我們一直都在你身邊。」

屏東家扶中心指出，凱凱即便生命充滿挑戰，只要有人願意無條件地給予愛與陪伴，每個孩子都能擁有屬於自己的幸福歸屬。在寄養家庭的溫暖照顧下，在安德森夫婦的愛心接納下，凱凱找到他的家。

來自瑞典的安德烈夫妻收養凱凱。圖／屏東家扶中心提供
來自瑞典的安德烈夫妻收養凱凱。圖／屏東家扶中心提供

寄養家庭 屏東縣政府 收養

延伸閱讀

I人太多？瑞典女孩赴日1個月好吃驚：日本人好像活在自己世界

NBA／維金斯首秀11分、三新援都熄火 熱火遭綠衫軍打趴

勇士破億重金綁三老拚登頂 巴特勒「好薪情」能起多大作用？

NBA／不滿勇士Thank You文 施羅德：我不行單獨一篇？

相關新聞

乳品14天以下才可標「鮮」 最快月底公告或重新預告

今年起紐西蘭乳品輸台零關稅，行政院拍板14天以下才能標示為「鮮」乳，衛福部食藥署代理署長林金富表示，已啟動後續行政作業，...

奧萬大八重櫻大爆發 賞櫻把握時機入園只要10元

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區內栽滿上千株櫻花樹，緋寒櫻、八重櫻接力綻放，八重櫻花況最盛，今、明兩天舉辦「春櫻傳情音樂會」...

周末好天氣回暖 民眾把握機會踏青享冬陽

今天周末陽光普照天氣回暖，各地高溫普遍落在20多度，根據中央氣象署觀測資料，南部屏東滿州出現30度以上高溫，不少民眾把握...

鮮乳標示新規...14天以下才可標鮮 最快2月下旬重新預告或直接生效

紐西蘭乳品零關稅輸台掀標示爭議，行政院拍板保存期14天（含）以下才可標示為「鮮」乳。食藥署今天表示，後續行政作業約需1到...

出養歷經波折 屏東家扶寄養童凱凱終踏上瑞典新旅程  

屏東家扶中心4歲寄養童凱凱（化名）出生經歷人生波折，在寄養家庭的溫暖守護，迎來了屬於自己的幸福歸屬，將遠赴瑞典，成為安德...

凱渥資深名模引領近百名潮爺潮嬤走秀 嘉義市勇壯族再登時尚秀台

嘉義市去年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。