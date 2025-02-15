出養歷經波折 屏東家扶寄養童凱凱終踏上瑞典新旅程  

屏東家扶中心4歲寄養童凱凱（化名）出生經歷人生波折，在寄養家庭的溫暖守護，迎來了屬於自己的幸福歸屬，將遠赴瑞典，成為安德森夫婦的孩子，開啟人生新篇章。

凱凱出生後，因原生家庭無力扶養，被屏東縣政府安置於屏東家扶寄養家庭，初生健檢時，凱凱被診斷出甲狀腺疾病，需長期藥物治療與定期醫療檢查。

照顧寄養童有豐富經驗的寄養家庭蔡振興、杜淑蕙夫婦來說，仍是挑戰，4年來，他們帶著凱凱往返醫院追蹤病況，每月至少一至兩次，往返50公里的路程數不清次數。雖然辛苦，希望小生命能健康快樂地成長。

屏東家扶指出，凱凱的出養之路並不平坦，1歲時曾有過一次國內收養機會，卻在經歷六個月試養期後，因收養家庭無法適應他的健康狀況與生活需求而不得不退養。

對年幼凱凱來說無疑是一場打擊，為了讓凱凱重新獲安全感，屏東家扶決定讓他回到蔡振興、杜淑蕙夫婦身邊。然而，剛回來的凱凱變得害怕與人建立關係，缺乏安全感，夫妻倆花了很長時間陪伴與安撫，才讓他重新敞開心房，重拾對世界的信任。

屏東縣政府與善牧基金會的努力下，3歲的凱凱終於成功媒合到瑞典收養家庭安德森夫婦。安德森夫婦得知凱凱健康狀況，沒有怯步，學習有關甲狀腺疾病的相關知識，並承諾提供他所需的醫療與情感支持。

等待收養的過程中，凱凱又因免疫系統異常罹患川崎氏症，須住院治療一周。這消息傳到遠在瑞典的安德森夫婦耳裡，既心疼又擔憂，透過視訊關心，希望能盡快來到台灣，親自給凱凱陪伴與安慰。

在所有法律程序完成後，安德森夫婦飛越千里來到台灣。當他們首次與凱凱見面，彷彿久別重逢的親人，凱凱毫不遲疑地奔向他們，緊緊擁抱，現場氣氛溫馨。

收養交接時，寄養家庭蔡振興、杜淑蕙夫婦仔細地向安德森夫婦交付凱凱的所有物品，包括一個對凱凱意義深遠相片抱枕。寄養爸媽告訴凱凱：「如果未來在瑞典想念台灣的家，就抱著這個枕頭，感覺我們一直都在你身邊。」