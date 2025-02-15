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凱渥資深名模引領近百名潮爺潮嬤走秀 嘉義市勇壯族再登時尚秀台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供

嘉義市去年啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，在崑山科大及崇仁護專師生協助下，帶領97名平均63歲最長80歲的潮爺、潮嬤走秀，青銀共融激盪全新火花。

走秀以「青春活力」、「酷炫個性」及「優雅貴族」3大主題，邀「凱渥CatWalk」資深名模暨專業秀導王聖芬老師指導，藉其專業時尚觸覺與豐富舞台經驗，為走秀勇壯族注入嶄新魅力，勇壯族經專業儀態訓練、站姿、服裝搭配等培訓課程，登上伸展台展現自我特色，秀出健康自信。

崇仁護專、崑山科大48名師生們響應，幫長輩從頭到腳妝點，為勇壯族自信風采畫龍點睛，給予勇壯族信心，讓活動完美呈現；74歲學員官砡年說，樂於體驗新事物、持續圓夢，能上舞台走秀機會難得，有專業師資訓練不容易，經連串訓練，讓自己自信登台、展現自我。

71歲嘉中退休校長黃義春由妻子鼓勵，加入樂齡勇壯城系列活動，為第三人生開拓新篇章，走秀服裝與妻子共同完成穿搭造型，同組隊員為退休教育工作者，展現文人風範自信魅力。

黃敏惠說，因應超高齡社會，推動「樂齡永壯城」計畫，從運動、音樂、藝文等多面向，提升長者生活品質，讓高齡不只是被照顧對象，更能持續貢獻社會，展現自我價值，她以醫師林經甫提出3力「體力、腦力、社會力」生活，勉勵長者，高齡不是負擔，是人生精彩延續，樂齡生活當充滿自信、友善與溫暖。

衛生局說，樂齡勇壯城系列活動傳遞正向生活態度，豐富勇壯族第三人生，將持續推動多元系列活動，待市民一同參與，讓勇壯族精神傳遞更多角落，樂齡勇壯相關活動訊息請上樂齡勇壯城專屬網站，以及嘉市A健康臉書粉專查詢。

嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠（右）穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠（右）穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供
嘉市府上午在嘉義公園舉辦「秀出健康勇壯走出不凡潮實力」走秀，市長黃敏惠穿時裝走伸展台，聯手凱渥資深名模及專業秀導王聖芬，帶領97名平均年紀63歲，最長80歲潮爺、潮嬤走秀。圖／嘉市府提供

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