流感重症致去年12月超額死亡攀升 專家曝監測關鍵時機

全球流感疫情持續上升，美國流感疫情創15年高峰，台灣也難逃其害，台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙說，近期國內流感併發重症病例、肺炎及流感死亡人數均上升，去年12月已釀成超額死亡率高達14%，今年1月份超額死亡率雖下降，但恐是假期效應導致，應密切觀察2、3月超額死亡是否回穩。

流感疫情在國際持續蔓延，美國流感疫情創15年來新高，本季流行估計至目前至少有2400萬人感染，31萬人住院，1萬3000人死亡。

陳秀熙說，美國實驗室報告顯示，流感陽性率持續上升，達31.6%，其中H1N1病毒占53.7%，其次為H3N2占46.3％，於此同時，全美門診呼吸道病例攀升，連續10周高於基線水平，有10例季節性流感造成的兒童死亡病例。

目前台灣社區流行的流感病毒，也以A型H1N1為主流。陳秀熙表示，2025年第1至6周全國流感併發重症人數都比往年更高，流感併發重症病例、肺炎及流感死亡人數也持續上升，自2024年10月1日起，已累計667例流感併發重症，其中132例死亡，「國內流感疫苗施打率較歐美及東南亞國家高。免疫保護力『防火牆較高』，但受國際疫情影響，民眾防疫不可不慎，建議提高警覺。」

新冠疫情爆發以來，監測超額死亡率是公衛界關注重點，陳秀熙表示，疫情期間防疫措施，讓社區免疫力降低，容易導致呼吸道病毒感染、細菌感染等病發死亡，去年12月份國內超額死亡率高達14%，其中一大部分就是流感疫情導致脆弱族群併發肺炎死亡導致，1月份超額死亡數字放緩，呈現負成長，為-11%，但恐是假期效應導致。