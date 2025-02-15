急診病人多≠壅塞 診所醫：家庭醫師制僅能解「擁擠」

全台急診塞床嚴峻，衛福部兩度召開會議，急診醫學會更拋出緊急預備金等訴求；衛福部新聞稿將矛頭直指流感、分級醫療制度。醫師公會常務理事、開業診所醫師王宏育表示，「擁擠」跟「壅塞」不一樣，急診擁擠指的是病人多，壅塞卻是只等住院患者多，開業診所絕對願意承擔類流感患者，但只能幫忙解決急診「擁擠」。

目前我國處在流感高峰期，醫師公會全聯會與相關醫事團體，下周將開應變會議。王宏育說，我國急診面臨壅塞也面臨擁擠，「擁擠」是病人多，類流感、諾羅等確實會增加患者量，但診所半夜、周日無法開診，患者只得到急診，但就算到急診，處置簡單、留觀等不需要待床。但「壅塞」是指重症病人等待住院或是加護病房，開業診所難以協助。

王宏育指出，家庭醫師制度可以改善「急診擁擠」，身為開業診所醫師，自己總是跟病人說「除非是已經需要救護車程，否則不論你有什麼病，諾羅、流感或是其他懷疑不適都來找我，我一定幫你處理；若問題很大絕對協助轉診。」先透過家庭醫師再轉診，相信可以減少一半程度的「擁擠」。

另，急診醫學會昨天開會同樣提出成立緊急預備金等訴求，希望維持醫療韌性。王宏育也說，去年曾向賴清德總統建言，健保應該設有預備金以及災難準備金等制度，等到急診崩潰時可以啟動，建議編列100至200億元。

同時面對短缺護理人力造成病床無法開設議題，王宏育建議仿效學士後醫學系，廣設學士後護理系專修班，讓如生命科學系、幼保科系等相關科系畢業生，經過研習、考試等程序，就可以進入護理師的職場。