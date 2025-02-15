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台灣燈會與情人節加持 機捷單日運量創歷年第2高

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025台灣燈會迎來正式開幕後第一個周末，機捷昨日運量達19.2萬人次，創歷年單日運量第2高，僅次今年跨年夜。圖／桃園大眾捷運公司提供
2025台灣燈會迎來正式開幕後第一個周末，機捷昨日運量達19.2萬人次，創歷年單日運量第2高，僅次今年跨年夜。圖／桃園大眾捷運公司提供

2025台灣燈會迎來正式開幕第一個周末，昨晚天氣回暖又逢情人節，吸引大批民眾前往賞燈，機場捷運14日運量達19.2萬人，僅次今年跨年夜19.5萬人，創歷年第二高。負責機場捷運維運的桃園捷運公司預估今天人潮可能再創新高，已加派人手與強化動線因應。

台灣燈會雖然12日才點亮主燈，但A19「光的遊戲場」燈區提前於7日試營運，互動式親子燈具，加上寶可夢、進擊的巨人等動漫巨型燈偶，開展人潮即爆滿，12日主燈點亮雖然遇雨，仍有不少民眾撐傘逛展，而人潮也如市府預期，昨晚迎來第一波高峰。

桃捷公司表示，因應燈會舉行，桃捷公司事前已規畫加班車支援運量，除A14a機場旅館站到A22老街溪站的區間加班車平均班距縮短為7.5分鐘，往台北方向的區間車也會視乘載情況機動調整停靠點。另外，為求運量最大化，燈會期間各周末暫停自行車進站，所有列車也檢測過妥善率，確保燈會期間運行無虞。

遊客表示，昨晚人潮雖然眾多，但不至於壅塞難行，只是機捷動線配合燈會稍有調整，通往月台的無障礙電梯設在進站閘門之外，若第一次造訪，若無人指引，恐容易迷航。

桃捷公司表示，因應旅客需求，桃捷已全體動員，除進駐車站引導，也增設販售前往桃園機場單程票的人工窗口，分流出國與城際往返的旅客，縮短出國旅客的購票時間，避免耽誤行程。

桃捷公司進一步指出，今明天氣狀況預期良好，賞燈人潮可能會再增加，歡迎民眾搭乘機捷前往燈區，也呼籲民眾依現場人員指引行進。

2025台灣燈會迎來正式開幕後第一個周末，機捷昨日運量達19.2萬人次，創歷年單日運量第2高，僅次今年跨年夜。圖／桃園大眾捷運公司提供
2025台灣燈會迎來正式開幕後第一個周末，機捷昨日運量達19.2萬人次，創歷年單日運量第2高，僅次今年跨年夜。圖／桃園大眾捷運公司提供

台灣燈會 桃捷 機場捷運

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