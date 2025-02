下周寒流醫院急診恐又擠爆 南市衛生局呼籲從診所分流

最近氣溫變化大,台南市不少醫院的急診人數明顯增加,導致急診擠滿就醫民眾,影響就醫效率。台南市衛生局提醒,急診掛號後會進行檢傷分類,根據病情的嚴重程度來安排就診。如果不是緊急的情況,可能得等上很久才能看醫生。台南市衛生局已聯繫醫師公會,請診所協助分流發燒或輕症病人,減少醫院急診的壓力。

最近流感、呼吸道感染等疾病增多,很多人都湧向醫院急診。衛生局提醒民眾輕重症分流,讓急診資源優先提供給需要立刻處理的重症病人。台南市醫師公會和診所協會理事長賴俊良表示,診所可以處理呼吸道和腸胃道感染、發燒等輕症病人,避免大家直接跑去急診,造成擁擠。

衛生局提醒預防疾病最重要的是保持手部清潔與環境衛生;一般居家清潔時,可使用市售漂白水(次氯酸鈉濃度5.25%),以10cc漂白水加入1000cc清水的比例稀釋;若需消毒嘔吐物、排泄物、分泌物或血液沾染的表面或物品,請使用10cc漂白水加入500cc清水的比例進行消毒。使用漂白水時,請開窗保持室內通風並建議佩戴手套、口罩等,避免刺激皮膚、黏膜及呼吸道,以確保安全。

下周預期將有另一波寒流來襲,衛生局長李翠鳳提醒,如果只是輕微感冒、發燒或流感症狀,可以先去診所或衛生所就醫,避免一擁而入急診,影響急重症病人的救治。由於流感、諾羅病毒等病例多,醫院急診仍然會很擁擠,下周還有寒流來襲,衛生局會持續關注醫院急診情況。診所和醫院也會合作,讓病人能合理就醫,大家也可以幫忙選擇適當的就醫方式,維護醫療體系的順暢運作。

今年春節急診大爆量,各大醫院急診室服務量都爆出雙倍,醫護人員忙的人仰馬翻,台南市開基玉皇宮主任委員涂大松在健保署南區業務組長林純美陪同下,前往成大和奇美兩大教學中心致贈各20萬元慰問金,包含涂主委個人捐贈的10萬元,感謝他們春節期間守護全體市民健康的辛苦付出。成大急診部主任紀志賢、護理長江欣怡、督導護理長梁露珍,奇美醫院長林宏榮更專程來到急診室陪同主任黃建程接受捐款。​