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228連假全台平均訂房率不到5成 最慘縣市不是花蓮縣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年228連假全台平均訂房率不到5成，本島以屏東縣24.07%居末。圖為墾丁大街。圖／聯合報系資料照片
今年228連假全台平均訂房率不到5成，本島以屏東縣24.07%居末。圖為墾丁大街。圖／聯合報系資料照片

今年228和平紀念日共有3天連假，根據交通部觀光署截至2月14日統計，前2日全台平均訂房率為47.15%，因去年和平紀念日無連假，2023年則有4天連假，今年較前年稍低0.68%。其中，去年遭逢0403地震重創觀光的花蓮縣，此次連假訂房率28.49%，在本島僅高於屏東縣24.07%。

根據觀光署統計，今年228連續假期前2日平均訂房率僅台北市、苗栗縣超過6成，本島包括基隆市、新竹縣、嘉義市、屏東縣，以及以往連假熱門的宜蘭縣、花蓮縣及台東縣均不到5成，其中，花蓮縣、屏東縣不到3成；外島的澎湖縣、金門縣、連江縣則分別為21.33%、48.49%、29.69%。

觀光署表示，228連續假期觀光旅遊主要集中於連假前2日，2月28日單日平均旅宿訂房率超過5成的有13個縣市，其中台北市、苗栗縣及南投縣的訂房率均高達6成以上；3月1日的旅宿訂房率超過5成的有8個縣市，其中台北市、苗栗縣及雲林縣的訂房率均高達6成以上。因民眾已習慣接近假期前才安排出遊訂房，預估接近假期前訂房率會提高。

觀光署指出，以前2日平均訂房率觀察，超過5成的有12個縣市，最高前3名為台北市63.64%、苗栗縣61.78%及雲林縣59.20%。目前統計顯示，228連假期間賞櫻活動吸引大批遊客，其中台北市《指南風景區賞櫻祈福》、苗栗縣《泰安櫻花季》、南投縣《鹿谷春櫻漫遊》，還有雲林縣《北港燈會》延長至3月2日，使得部分地區訂房率已達6成以上。

屏東縣 訂房 連假

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