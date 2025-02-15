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屏東滿州31.5度高溫 全台今天大回暖 明起冷氣團急轉冷
今天各地明顯回暖，根據中央氣象署觀測資料，今天全台最高溫是中午12時在屏東縣滿州測站出現31.5度高溫，高雄市內門測站也有28.0度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，今天偏東風環境，全台大回暖，尤其大台北回升幅度相當明顯，已達24、25度。今天晚上到明天清晨西部地區有濃霧發生，行車注意安全。
中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天是未來1周溫度最高的一天，高溫大致上都有25度以上，中南部可能接近30度。目前是回暖過程，所以今天和明天夜晚清晨西半部、金馬仍有起霧機會。不過，明天大陸冷氣團開始南下，北部明顯降溫，高溫掉到18至20度；至於中南部仍不太受到影響，明天白天20度以上接近25度，早晚偏涼。
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