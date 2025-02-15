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解急診壅塞 台大病人分流至北護、北市給救護車補貼

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
全台急診壅塞，雙北塞床尤其嚴重，衛福部邀各醫院開會後，把矛頭指向疫情、批民眾未分級醫療，台北市衛生局近期發文各醫院，啟動轉院機制。示意圖。本報資料照片
全台急診壅塞，雙北塞床尤其嚴重，衛福部邀各醫院開會後，把矛頭指向疫情、批民眾未分級醫療，台北市衛生局近期發文各醫院，啟動轉院機制。示意圖。本報資料照片

全台急診壅塞，雙北塞床尤其嚴重，各醫院候床人數一度達百人以上，衛福部邀各醫院開會後，把矛頭指向疫情、批民眾未分級醫療，雙北衛生局則默默接力出招，台北市衛生局近期發文各醫院，啟動轉院機制，醫學中心若將病人轉送其他醫院，可獲救護車出勤補助2500元。台大醫院則調度病人至同體系分院，盼改善總院急診後床人數多，推床排到醫院大廳的情景。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，2月初已發文各醫院，啟動急診轉院機制，醫院轉送病人可獲救護車出勤費補貼，盼藉此鼓勵醫院分流病人，至於各醫院院內調度，衛生局立場是尊重各院衣內部情況調整措施，並未特別提出指引，要求醫院遵守，不過，近期觀察，各醫院各顯神通，發展出應變措施。

新北市衛生局提出7項紓解急診壅塞措施，其中包含調度加護病房護理師支援急診。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，就實務現場來說這作法相對困難，加護病房護理師必須經過複雜、嚴謹訓練，不像一般病房在艱困時可互相支援，把人調離加護病房，反而會讓加護病房人手不足，近期因應病床需求，較可行的作法是在符合規定情況下，調整護理人員班次，設法騰出更多人手。

各醫院互相支援收治急診病人是平時常態，衛福部次長林靜儀昨天更在臉書發文，認為醫學中心理想上應該只收轉診病人。陳彥元表示，近期雙北有設置急診室的醫院，幾乎都是一床難求，平時台大醫院若塞床，可把病人調度至台北市立聯合醫院各分院，合作模式行之有年，但最近聯醫各分院也塞床，難以再接收台大醫院轉出的病人。

陳彥元說，台大作法是將病人轉送至醫療體系其他分院，包括門診、住院若情況允許，都會請病人至其他分院就醫，分散醫療量能使用，台大在雙北範圍內的分院包括癌醫分院、北護分院，癌醫分院因設有急診，量能也相當吃緊，多數需靠北護分院分攤，自己最近就轉出多名病人至台大北護分院繼續門診觀察。

陳怡龍表示，根據近期監測各醫院情況，急診壅塞背後原因，並非急診醫護人力缺乏，而是病人護理人力不足，加上護病比規範，若把病房護理師調度至急診支援，反而會讓病床更缺，因此衛生局尊重各醫院調度方式，僅發文重申救護車轉院補貼機制。

台大醫院 衛生局

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