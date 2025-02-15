增購流感疫苗開打倒數 醫曝打氣仍在 民眾偏好細胞疫苗

目前流感處在高峰期，單周類流感門急診就診人次突破18萬人次，寫下近10個流感季新高。再者，受到大S流感病逝影響，全台疫苗打氣飆升，上周一度出現民眾打不到疫苗，行政院上周緊急加購10萬劑疫苗。開業診所醫師詹前俊表示，流感疫苗打氣仍在，不少年長者都在詢問是否還有公費疫苗，欲出國的年輕人則多來洽詢自費接種。

增購的10萬劑疫苗將在20日開打，提供給65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類原計畫第一階段實施對象公費接種。

詹前俊表示，第一線觀察流感病人仍不少，預估此波流感還會持續半個月以上，患者術才會漸漸減少。而流感疫苗詢問度仍未減，不少子女替年長父母詢問增購的公費疫苗狀況，以往多是要一再呼籲民眾接種，現在反而是民眾主動詢問。另外，不少年輕族群有出國需求等則會尋求自費接種。

詹前俊也說，疫苗培養方式中民眾偏好細胞培養疫苗。此次公費中僅有東洋為細胞培養，其他為雞蛋培養。根據上一周疫苗接種率，2月3日接種5萬劑、2月4日接種7.3萬劑、5日4.6萬劑、6日1.8萬劑、7日6449劑，上個周末加上10日合計約接種5000餘劑，打氣在藝人病逝消息傳出隔日逐漸下降。