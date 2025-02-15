急診壅塞肇因住院壅塞 新北衛生局發文各醫院提7解方

年後全台急診壅塞，衛福部出面協調各醫院進行調度，壅塞情況最嚴峻的雙北衛生局也接連出招。新北市衛生局昨天發文轄內17家急救責任醫院，提出強化病房周轉率、調派夾護病房人力支援急診、病人分流至同體系醫院等七大建議措施，盼減少急診壅塞。

新北市衛生局提出的七大建議包括，強化病房周轉率、加強輕症下轉機制；依診斷調整住院順序及科別比率，啟動其他科病房收治病人；染新冠且無法使用口服藥患者，施打第一劑抗病毒藥物後至門診追蹤；來診人數達一定程度時啟動副院長層級調控急診病人優先入院；專科醫師至急診評估病人是否應住院；調派加護病房人力支援急診；病人分流至同體系醫院。

亞東醫院為新北市急救責任醫院之一，該院急診醫學部主任蔡光超表示，確實接到衛生局發文，而其中所述多項作法，正是參考該院執行模式，例如請專科醫師在急診評估病人情況，若病人病情允許就回家觀察，這在亞東醫院行之有年，不過，近期因病人數量增加，病房病床又無法全開，要達到強化病床周轉率，「說起來容易，做起來十分困難。」

「近期現象應是住院壅塞，而非急診壅塞。」蔡光超表示，因護理人力缺乏，加上年假期間病房醫護人員輪休，導致年後病人住院等待時間拉長，許多病人在急診等待住院，過程中得到醫護良好照顧，只是等待上樓住院需要花上一段時間，且平常可互相支援的急救責任醫院間，因各醫院都自顧不暇，難以再協助他院收治病人，才導致情況雪上加霜。

亞東醫院外科加護病房主任暨醫療事務室主任洪芳明說，為緩解急診壅塞，該院設有一特殊措施，急診待床人數超過60人，就不收各科病房送至急診的患者，優先消化在急診室等待的民眾，加上該院826床急性一般病床、102床加護病床，一旦有空床就用來消化急診後床病人，整體候床數據，近期已控制在4、50人等待的正常情況。

洪芳明表示，為強化病房周轉，亞東醫院簡化住院相關行政事務，許多項目在住院前就優先執行，藉此縮短病人平均住院天數，不過，民眾時常不願意盡快出院，會要求多觀察幾天，此時只能良性勸說，告訴病人醫院床位是健保資源，也是社會共享資源，「今天讓出給別人，明天也許是別人讓出給你。」