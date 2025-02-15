台灣燈會打卡+1 每日快閃見新葉喵、呆火鱷時間曝光

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會12日熱鬧開展，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」。圖／觀旅局提供
2025台灣燈會12日熱鬧開展，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」。圖／觀旅局提供

2025台灣燈會12日熱鬧開展，其中機捷A19周邊光臨千塘國的12公尺卡比獸及超萌皮卡丘，都讓許多民眾慕名而來，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」，周一至周五晚間8點、周六、周日下午3點、 4點及晚間7點（遇雨取消），在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等與遊客相見歡。

觀旅局長周柏吟表示，12公尺的巨大卡比獸可愛的外型不論在現場、在機捷上都好拍，掀起討論熱潮，今起加碼至2月23日安排「寶可夢快閃見面會」，周一至周五晚間8點、周六、周日下午3點、 4點及晚間7點（遇雨取消），在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢將與遊客相見歡，歡迎來訪的遊客們與他們合影留念。

周柏吟說，台灣燈會「光臨千塘國」燈區以國際級規模打造，更是首次與日本超人氣的「寶可夢」合作，無論是巨型卡比獸、皮卡丘，及寶可夢小提燈，都廣受大小朋友喜愛。特別是「寶可夢提燈」與「2025 台灣燈會在桃園紀念特典卡」，大家都排隊領取。而「光臨千塘國」展區洽溪路上還有免費的「寶可夢集換式卡牌遊戲 Trainers「Camp」體驗，也深受玩家喜愛。

周柏吟表示，2025台灣燈會只到2月23日，想一睹卡比獸、皮卡丘，還有代表蛇年與桃園在地特色的「奇遇巨獸」、「桃獸」、「好彩桃」，及「千塘光池」的遊客，搭高鐵、機捷或燈會期間接駁車光臨千塘國，停車問題、交通問題通通不用煩惱，呼籲遊客朋友們把握時間前往。

2025台灣燈會12日熱鬧開展，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」。圖／觀旅局提供
2025台灣燈會12日熱鬧開展，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」。圖／觀旅局提供
2025台灣燈會12日熱鬧開展，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」。圖／觀旅局提供
2025台灣燈會12日熱鬧開展，今起至23日，桃園市觀旅局安排「寶可夢快閃見面會」。圖／觀旅局提供

台灣燈會 寶可夢 桃園

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