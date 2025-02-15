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枇杷膏效果在哪裡買的有差 想止咳得選含「這成分」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥師提醒，想達到鎮咳祛痰效果，得選擇中藥材川貝等原料，且標示「衛署成製字」的藥品級枇杷膏。圖／藥師公會全聯會提供
藥師提醒，想達到鎮咳祛痰效果，得選擇中藥材川貝等原料，且標示「衛署成製字」的藥品級枇杷膏。圖／藥師公會全聯會提供

台灣的超商相當方便，消費者在日常生活中會購買各類開架式藥品來緩解身體不適，如喉嚨不舒服會想到枇杷膏，但卻發現在藥局和超商買的，名稱一樣效果卻落差極大，藥師提醒，想達到鎮咳祛痰效果，得選擇中藥材川貝等原料，且標示「衛署成製字」的藥品級枇杷膏，而非標示「營養標示」、主成分為含枇杷葉、金銀花、橄欖葉等的食品。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，近期有許多民眾反應，在藥局跟超商購買的枇杷膏，明明外觀一樣，效果卻不同，關鍵在於成分差異，標示「衛署成製字」的藥品級枇杷膏，含川貝等具鎮咳、祛痰效果的中藥材，可緩解咳嗽；標示「營養標示」的枇杷膏屬於「食品」，主要成分為枇杷葉、金銀花、橄欖葉等，僅作為潤喉或日常保健使用，無法治療咳嗽。

另一項常見的產品龍角散也有類似狀況，黃金舜說，「衛署藥輸字」的龍角散清喉顆粒則屬於「藥品」，主要成分為西藥諾斯卡賓、桔梗末等，能幫助鎮咳、祛痰，若想止咳化痰，應在藥師指示下使用藥品級的龍角散；「營養標示」的龍角散草本喉糖，屬於「食品」，主要用於滋潤喉嚨。

黃金舜表示，具有治療疾病、緩解症狀效果的產品，例如止痛藥、感冒藥、止咳化痰藥及腸胃藥等，都屬於「藥品」，包裝上應標示「衛部藥製字第XXXXXX號」或「衛部藥輸字第XXXXXX號」，藥品必須經衛生福利部審核，取得單一專用字號，確保安全性與療效，民眾購買時應認明標示，並向藥師諮詢，確保用藥正確及安全。

以營養補充或日常保健為目的的產品，如維生素C發泡錠、魚油軟膠囊、膠原蛋白粉、葡萄糖胺關節保健食品、葉黃素眼睛保健膠囊、益生菌粉末等，則屬於「食品」，包裝上會標示「營養標示」，但不得宣稱具醫療療效，如維生素C可補充營養，但不能標榜可預防感冒；益生菌有助於維持腸道健康，但不能宣稱可治療腹瀉或便秘，若要宣稱療效，則要申請為藥品，少部份的維生素B、C、益生菌等產品有申請為藥品。

黃金舜提醒，民眾在購買藥品時，應了解成藥、指示藥與處方藥的區別，以確保安全使用：「成藥」如綠油精、萬金油、川貝枇杷膏等，可自行購買與使用，但仍須按照標示說明正確服用。「指示藥」則須由藥師或醫師指導使用，如止痛藥、抗組織胺類止鼻水藥、特定劑量的布洛芬止痛藥、感冒糖漿、鼻噴劑、制酸劑、止瀉藥等，若使用不當，可能導致副作用。

他說，「處方藥」如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病藥、部分強效止痛藥等，則須經醫師診斷後開立處方，並由藥師調劑及衛教，不能隨意購買。

龍角散也有食品級和藥品級之分，得選擇含西藥諾斯卡賓、桔梗末等成分的品項。圖／藥師公會全聯會提供
龍角散也有食品級和藥品級之分，得選擇含西藥諾斯卡賓、桔梗末等成分的品項。圖／藥師公會全聯會提供

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