日本流感1原因較去年廣泛降溫 前台大醫：只剩這2縣仍超標

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本流感疫情持續全面下降。圖為日本東京街頭戴口罩的民眾。路透
日本流感疫情持續全面下降。圖為日本東京街頭戴口罩的民眾。路透

前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專再度更新日本流感狀況，他表示，日本流感疫情連續4周下降，根據日本國立感染症研究所的資料，2月5日到2月11日這周全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間是3.78人，從上一周的5.87繼續下探。明顯從去年底最高峰的64.39人掉下來了。

他推估，全日本這周新增約12萬5000人因流感就醫，最高峰時曾1周258萬人。2024年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫總數估計達到984.2萬人。全部都道府縣相比於前周都是減少的，很廣泛性的下降。

有些區域流行狀況較高，林氏璧說，目前最高的前幾名依序是沖縄縣（11.46）、新潟縣（10.79）、岩手縣（8.94）、山形縣（8.59）、群馬縣（6.98）、長野縣（6.06）、宮城縣（6.01）、石川縣（5.94）、高知縣（5.23）、栃木縣（5.04）。

「去年整個流感季都有一定程度的流行，今年則是來得快去得快，很快達到群體免疫就降下來了」。林氏璧表示，東京降到2.69人，大阪則是2.35人，早已經小於10這個注意報的標準。超過注意報的縣只剩下沖繩和新潟兩縣。

他表示，約500間醫療機構通報的流感住院人數，本周是376人，比前周的665人幾乎減半，從最高峰的5304人大幅下降。住院患者分布在各年齡層，但60歲以上占了大宗，總計255人，占比約7成。最近5周間流感分型：A型流感H1N1占86%。H3亞型占10%，B型占4%。有日本專家根據往年經驗表示，要小心B型流感接下來可能再流行一波。

日本 林氏璧 流感

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