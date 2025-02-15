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今晴暖上看30度高溫 明起2波冷氣團強襲 下周二雨最大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天相當溫暖，各地高溫可能21至30度左右。本報資料照片
今天相當溫暖，各地高溫可能21至30度左右。本報資料照片

今天是相當溫暖的一天，中央氣象署預報員曾昭誠表示，各地可能都有21至30度左右溫度。但是很快明天就會有一波大陸冷氣團南下，影響到下周三清晨，短暫回溫之後，下周五又會有另外一波大陸冷氣團。今天過後，未來1周大致上是偏涼冷的天氣。

溫度趨勢，曾昭誠表示，由於目前是回暖過程，所以今天和明天夜晚清晨西半部、金馬仍有起霧機會。今天是未來1周溫度最高的一天，高溫大致上都有25度以上，中南部可能接近30度。明天大陸冷氣團開始南下，北部明顯降溫，高溫掉到18至20度；至於中南部仍不太受到影響，明天白天20度以上接近25度，早晚偏涼。

曾昭誠表示，明天這波大陸冷氣團一直影響到下周三清晨，北部、宜蘭白天高溫20度左右，清晨夜晚14至15度；中南部白天可能都還是有20度以上。下周三、下周四大陸冷氣團減弱，北部和宜蘭白天溫度回升到20度上下，中南部同樣不太受到影響。下周五開始會有另外一波大陸冷氣團南下，北部和宜蘭再度降溫。

降雨趨勢，曾昭誠表示，未來1周迎風面降雨為主，今天白天沒有太多明顯降雨，不過今晚開始有微弱的鋒面從台灣北方通過，新竹以北、東半部有迎風降雨，不過整體雨量不是太明顯。降雨最明顯的時間點會是下周二至下周三清晨，迎風面的水氣稍微增加，所以北部和東半部、各地山區有降雨機會，特別是基隆北海岸、宜蘭雨量可能比較大一些。

曾昭誠表示，下周三至下周五水氣再度減少，大台北、基隆北海岸、東半部仍有降雨，但有稍微減緩趨勢。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 宜蘭 高溫

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