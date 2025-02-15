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台灣燈會找垃圾桶、公廁？來掃QR code省時又方便

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台灣燈會設置智慧型垃圾桶，透過監測或民眾掃描QR Code回報垃圾桶是否已裝滿。圖／環保局提供
台灣燈會設置智慧型垃圾桶，透過監測或民眾掃描QR Code回報垃圾桶是否已裝滿。圖／環保局提供

2025年台灣燈會在桃園，好天氣吸引大量人潮，環保局特別在燈區設置智慧垃圾桶及燈區公廁資訊查詢導引QR code，提供遊客優質的賞燈體驗，實現智慧科技與城市環境治理。

環保局代局長葉孟芬表示，燈會期間共布設83組智慧垃圾桶，運用感測與監控技術，隨時掌握垃圾量，即時通報、清潔。每組智慧垃圾桶包含一般垃圾桶和資源回收桶，桶內裝設有感測器以偵測垃圾容量，並透過物聯網技術隨時監測垃圾桶狀況，將數據反饋至管理系統，當垃圾桶達到8成滿時即主動通報清掃人員，不僅提升垃圾桶清除效率，避免垃圾桶堆積與溢出，也能有效分配調度清潔人員工作，維持活動區域的整潔。

環境管理處長張書豪指出，燈區展場遼闊，為避免遊客找公廁不便，燈會也特別設計燈區專屬公廁資訊查詢導引網頁，遊客可藉由掃描公廁資訊QR code，查詢鄰近燈區的公廁，並可點選位址即時導航前往，縮短尋找公廁的時間與距離，提升賞燈如廁品質。

環保局表示，遊客觀賞燈同時，還可藉由掃描垃圾桶上的QR code，回報垃圾桶髒亂或損壞情形，系統會透過後台通報迅速處理，維護現場環境品質，期望讓每一位遊客都能有良好的賞燈體驗。

逛台灣燈會掃描QR Code，可以知道最近的洗手間位置。圖／環保局提供
逛台灣燈會掃描QR Code，可以知道最近的洗手間位置。圖／環保局提供

公廁 台灣燈會 垃圾桶

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