把握晴朗好天氣 明起冷氣團襲台急速轉冷、迎風面降雨

把握今天舒適溫暖好天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，上午溫度上升之後，霧氣將逐漸消散，局部霧區可能轉變為位於低空的雲層，散開的速度就會比較慢，中午前後整體溫度更為上升，低雲也將有機會散開，大部分地方可以看到陽光。

不過，吳聖宇說，今晚隨著微弱鋒面的尾端掠過北台灣向東移動，後續大陸冷氣團前緣的東北季風增強南下，新竹以北到東半部地區雲量將會增多，迎風面的北海岸、東北角以及宜蘭、花蓮一帶又會有些零星局部的短暫陣雨出現機會，其他地方仍多雲到晴。今晚到明天清晨，中南部內陸的局部地區仍可能有霧發生的機會。

明天到下周二受到大陸冷氣團影響，東北季風較強，吳聖宇表示，水氣不是很多，明天到下周一在東北季風迎風面的北海岸、東北角、東半部地區有零星局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。下周二水氣稍微增多，迎風面地區降雨可能會變得稍微明顯一些，其他地方仍是以多雲到晴的天氣為主，整體偏向乾冷型態。

下周三、下周四冷空氣減弱，吳聖宇表示，風向轉偏東到東南風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，出現起霧的機會又將明顯提高。下周五到下個周末可能又會有另一波冷空氣南下，華南雲雨帶有東移的趨勢，水氣增多，北部、東半部下雨機會提高，影響程度待觀察。

溫度方面，吳聖宇表示，今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯。

明天大陸冷氣團南下，吳聖宇表示，明天下午開始降溫會比較明顯，尤其北台灣的感受又會比其他地方要來得顯著許多，預估北部、東北部明天白天高溫只剩下18至20度，花東地區高溫21至23度，中南部受影響的時間會比較慢，影響程度也不是很大，高溫仍然有23至26度。

吳聖宇表示，明晚到下周一清晨，台中以北到宜蘭空曠地區有10至12度的低溫出現機會，如果配合輻射冷卻作用，局部單點可能有10度以下低溫發生的可能性，台中到台南一帶空曠地區11至13度低溫，高屏、花東空曠地區低溫13至15度左右。

下周一到下周二持續受大陸冷氣團影響，吳聖宇表示，由於偏向乾冷型態，北部、東北部白天高溫大致維持在17至20度左右，花東地區高溫19至21度，有陽光出現的地方溫度就會比較高，中南部地區陽光就比較明顯，白天高溫仍有21至24度。

他說，但是夜晚清晨溫度較偏低，配合輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭空曠地區有10至12度低溫發生機會，局部單點可能低於10度以下，高屏、花東空曠地區低溫12至14度左右，北台灣一整天都比較偏涼，中南部的日夜溫差則是明顯較大。下周三才有回暖機會，再下一次的降溫預估要等到下個周末，冷空氣影響的程度待觀察。