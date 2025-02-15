快訊

影／「碰」一聲！空軍勇鷹教練機墜機多人目擊…飛官林瑋送醫畫面曝光

MLB／不想將誰設為緊急聯絡人？大谷翔平傲嬌選山本由伸

美中台博弈／攸關國安問題 賴政府不能坐視台積美國化

把握晴朗好天氣 明起冷氣團襲台急速轉冷、迎風面降雨

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯。本報資料照片
今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯。本報資料照片

把握今天舒適溫暖好天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，上午溫度上升之後，霧氣將逐漸消散，局部霧區可能轉變為位於低空的雲層，散開的速度就會比較慢，中午前後整體溫度更為上升，低雲也將有機會散開，大部分地方可以看到陽光。

不過，吳聖宇說，今晚隨著微弱鋒面的尾端掠過北台灣向東移動，後續大陸冷氣團前緣的東北季風增強南下，新竹以北到東半部地區雲量將會增多，迎風面的北海岸、東北角以及宜蘭、花蓮一帶又會有些零星局部的短暫陣雨出現機會，其他地方仍多雲到晴。今晚到明天清晨，中南部內陸的局部地區仍可能有霧發生的機會。

明天到下周二受到大陸冷氣團影響，東北季風較強，吳聖宇表示，水氣不是很多，明天到下周一在東北季風迎風面的北海岸、東北角、東半部地區有零星局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。下周二水氣稍微增多，迎風面地區降雨可能會變得稍微明顯一些，其他地方仍是以多雲到晴的天氣為主，整體偏向乾冷型態。

下周三、下周四冷空氣減弱，吳聖宇表示，風向轉偏東到東南風，東半部仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，出現起霧的機會又將明顯提高。下周五到下個周末可能又會有另一波冷空氣南下，華南雲雨帶有東移的趨勢，水氣增多，北部、東半部下雨機會提高，影響程度待觀察。

溫度方面，吳聖宇表示，今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯。

明天大陸冷氣團南下，吳聖宇表示，明天下午開始降溫會比較明顯，尤其北台灣的感受又會比其他地方要來得顯著許多，預估北部、東北部明天白天高溫只剩下18至20度，花東地區高溫21至23度，中南部受影響的時間會比較慢，影響程度也不是很大，高溫仍然有23至26度。

吳聖宇表示，明晚到下周一清晨，台中以北到宜蘭空曠地區有10至12度的低溫出現機會，如果配合輻射冷卻作用，局部單點可能有10度以下低溫發生的可能性，台中到台南一帶空曠地區11至13度低溫，高屏、花東空曠地區低溫13至15度左右。

下周一到下周二持續受大陸冷氣團影響，吳聖宇表示，由於偏向乾冷型態，北部、東北部白天高溫大致維持在17至20度左右，花東地區高溫19至21度，有陽光出現的地方溫度就會比較高，中南部地區陽光就比較明顯，白天高溫仍有21至24度。

他說，但是夜晚清晨溫度較偏低，配合輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭空曠地區有10至12度低溫發生機會，局部單點可能低於10度以下，高屏、花東空曠地區低溫12至14度左右，北台灣一整天都比較偏涼，中南部的日夜溫差則是明顯較大。下周三才有回暖機會，再下一次的降溫預估要等到下個周末，冷空氣影響的程度待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯。本報資料照片
今天白天各地較為溫暖，高溫普遍預報有24至27度，雲層較多的地方溫度上升幅度就比較小，陽光明顯的地方升溫就比較明顯。本報資料照片

低溫 冷氣團 高溫

延伸閱讀

今晚逛元宵燈會記得帶雨具 吳聖宇：溼涼天氣到周末

又濕又冷…「台灣冷吱吱」寒流報到低溫探6度 下周三轉春季型天氣

春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

周六白天回暖 吳聖宇：下一波冷氣團此時再來

相關新聞

把握晴朗好天氣 明起冷氣團襲台急速轉冷、迎風面降雨

把握今天舒適溫暖好天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，上午溫度上升之後，霧氣將逐漸消散，...

謝祖武曝失智母長照驚人費用 林智群：若無政府補助 很多家庭扛不起

藝人謝祖武長年積極投入失智症宣導，他的母親罹患失智症8年後於2023年辭世，近來在Threads社群平台流傳他出席講座的...

2025年1月地球體溫再創新高 賈新興：台灣則一點點偏冷

「2025年1月地球體溫再創新高」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據NOAA最新的地球體檢報告顯示...

9縣市濃霧特報 吳德榮：今晴朗暖和、明晚氣溫驟降迎冷氣團

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨西半部地區及金門、馬祖；白天中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、新...

服務解說逾30年 觀霧管理站彭文禮獲優良觀光員工獎

雪霸國家公園觀霧管理站解說員彭文禮在國家公園第一線解說服務工作超過30年，2011年起投入瀕危保育類觀霧山椒魚的保育工作...

「左流右新」真的安全？流感疫苗6大疑問一次破解！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「流感疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大流感疫苗常見問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。