服務解說逾30年 觀霧管理站彭文禮獲優良觀光員工獎

雪霸國家公園觀霧管理站解說員彭文禮在國家公園第一線解說服務工作超過30年，2011年起投入瀕危保育類觀霧山椒魚的保育工作，與觀霧管理站同事及保育志工一起執行棲地改善，營造優質遊憩及環教場域環境，團隊接連獲獎，他今年並獲交通部「政府機關優良觀光員工獎」，表現獲肯定。

彭文禮在雪霸國家公園管理處30多年前初設在台中東勢時就開始任職，可說是雪管處的元老級員工，他大多時間都在雪見、武陵等外站服務，觀霧站和遊客中心2002年成立迄今已待了20多年，是服務最久的地點。

他說，觀霧地區能營造優質的遊憩及環教場域環境，是許多同事和保育志工一起努力打造出的成果，當年設站時的保育志工有不少人還是學生，投注熱忱持續至今，大家都一起在觀霧的生態和遊憩場域共同成長。觀霧山椒魚生態中心開館後，他的解說工作重心也以此為主，最近因「台灣山椒魚」和「楚南氏山椒魚」名稱相互錯置百年的生態新聞，不少遊客也會提及，增加解說的趣味話題。

雪管處指出，政府為鼓勵第一線觀光績優服務公務人員，交通部觀光署今年表揚活動「政府機關優良觀光員工獎」獎項，首次擴大獎勵對象至全國各政府機關部門，但也僅16人獲表揚。雪管處資深解說員彭文禮代表內政部國家公園署獲獎，他擔任觀霧管理站解說員多年，與社區合作推動生態旅遊遊程，以國家公園特色規畫觀霧山椒魚生態中心的遊客服務及環境教育工作，2014至2024年已累計辦理437場次，帶領1萬3000人次在觀霧地區進行深度且豐富的遊憩體驗，透過山椒魚保育，成功提升觀霧地區生態旅遊品質。